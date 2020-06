LITE IN CONDOMINIO A MILANO/ Quarto Oggiaro, 46enne uccide il vicino a coltellate

Lite in condominio a Milano: uomo di 46 anni uccide il vicino a coltellate. Tommaso Libero Riva, questo il nome dell’assassino secondo quanto riportato da TgCom24, ha ucciso il condomino Giuseppe Alfredo Villa, 68enne che abitava come lui nello stabile in via Trilussa, nella periferia nord della città, al culmine di una lite, l’ennesima tra i due. Stando a quanto emerso finora, infatti, le tensioni tra i due uomini non rappresentavano una novità: scontri e tensioni latenti avevano caratterizzato il rapporto tra i condomini, fino a quando nella notte non si è consumato un tragico regolamento di conti che ha visto soccombere il più anziano. Sebbene non siano ancora chiari i motivi che hanno portato all’uccisione di questa notte, quando la polizia è arrivata sul posto per arrestare Tommaso Libero Riva lo ha trovato nel cortile con in mano ancora il coltello da cucina usato per ammazzare il vicino.

LITE IN CONDOMINIO A MILANO: 46ENNE ACCOLTELLA E UCCIDE L’ANZIANO VICINO

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la lite in condominio che ha portato alla morte del 68enne Giuseppe Alfredo Villa ha avuto luogo intorno alle 2:45, quando Tommaso Libero Riva è salito al piano superiore per affrontare il vicino, che viveva con la moglie, e lo ha accoltellato. Quando i soccorsi sono arrivati nel palazzo in zona Quarto Oggiaro, l’anziano è stato trovato sanguinante, in gravissime condizioni. Trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda, Villa è deceduto pochi minuti dopo, intorno alle 3:40. Stando alle informazioni riportate da La Repubblica, ai fatti hanno assistito alcuni testimoni: Tommaso Libero Riva è stato arrestato dagli agenti di polizia in flagranza e condotto in Questura con l’accusa di omicidio volontario.



© RIPRODUZIONE RISERVATA