Lotto/ Estrazione Superenalotto e 10eLotto di oggi 26 aprile 2024: numeri vincenti e Jackpot

In ritardo di 24 ore esatte rispetto al classico calendario a cui ci siamo abituati negli ultimi anni, tornano ancora una volta i giochi collegati al Lotto, tra Superenalotto e 10eLotto, con la Dea Bendata che dopo la (meritata) pausa per la Festa della Liberazione, potrebbe tornare a regalarvi dei veri e propri sogni! Giusto per recuperare un attimo quel calendario a cui accennavamo poco fa, l’estrazione di ieri (appunto, il 25 aprile) di Lotto e Superenalotto è stata posticipata a lunedì prossimo: questo significa che dal 29 aprile al 5 maggio ci saranno ben cinque estrazioni!

Tornando al presente, però, apriamo subito la nuova caccia ai ricchi premi del Lotto, nella speranza che oggi (in vista di un weekend meraviglioso) qualcuno tra voi cari lettori riesca a portarsi a casa qualche bottino come i 50mila euro vinti a Brindisi (più precisamente nel comune di Ceglie Messapica) nel Lotto di martedì scorso, anche se sicuramente molti si accontenterebbero dei 31mila, dei 20mila o anche ‘solo’ dei 13mila vinti tra la Sicilia e la Campania. Oppure potreste puntare tutto sul 10eLotto, che nella maggior parte dei casi (martedì scorso incluso!) vanta i premi più alti, quasi sempre attorno ai 100mila euro, mentre la maggior parte dei giocatori riesce a vincerne ‘facilmente’ 20mila con appena 6 tre i numeri vincenti: lo dimostra un fortunato ragusano che martedì con l’opzione Extra ne ha vinti ben 22.500!

OLTRE AL LOTTO, IL SUPERNEALOTTO: CRESCE ANCORA IL JACKPOT MILIONARIO

Ma tra tutti i giochi che accompagnano il Lotto in ogni suo viaggio, voi giocatori saprete bene che il più appetitoso è il Superenalotto col suo jackpot milionario (il più alto tra tutti i giochi italiani, superato solo dal ‘collega’ europeo Eurojackpot) che in questo venerdì vale ben 94,4 milioni di euro! Per vincerlo (non ve lo nascondiamo) servirà sicuramente una buona dose di fortuna, con 1 probabilità su 622milioni; ma è anche vero che i premi in palio sono ben 12 totali e martedì il più alto (con i punti da 5+1) valeva più di 578mila euro, seguiti dai classici 5/10/100, fino ad oltre 15mila.

Per ‘aiutare’ la vostra fortuna vogliamo anche lasciarvi un paio di statistiche: da un lato, infatti, vi riveliamo che l’86, il 77 e il 6 sono i tre numeri più fortunati del Superenalotto; mentre il 21, il 56 e il 52 sono l’esatto opposto, ovvero i meno fortunati, o forse i più timidi e meno esibizionisti!

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO: I NUMERI SUGGERITI DAL DESTINO

Prima di lasciarvi alla lunga (ma neanche tanto visto che ormai mancano poche ore alle 20!) attesa ci soffermiamo ancora un attimo per l’apprezzato appuntamento con la Smorfia Napoletana e i numeri del destino! Per farci guidare nella tradizione smorfiesca, puntiamo i nostri riflettori sulla recentissima (ieri) celebrazione del 25 aprile, la Festa della Liberazione dalle truppe nazifasciste, che richiama almeno 6 numeri: partiamo dal 45, dal 2 e dal 4 che sono la Liberazione, la festa e aprile (ma potete anche aggiungere il 25, per il giorno in sé); per poi proseguire con l’80 e il 56, il Fascismo e la guerra (che finirono ufficialmente in quella storica giornata) e, infine, il 33 (il papavero) che ci ricorda l’importante sacrificio dei partigiani.

