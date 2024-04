Lite Joe Bastianich e Daniele Radini Tedeschi: perché e cos’è successo/ Nuovo confronto all’Isola 2024?

Daniele Radini Tedeschi contro Joe Bastianich: duro attacco all’Isola dei Famosi 2024

La presenza di Daniele Radini Tedeschi all’Isola dei Famosi 2024 sta dando non poche grane al gruppo. Il critico d’arte ha sin da subito posto le sue condizioni per vivere la sua avventura in Honduras, ovvero non sottostare agli ordini dei compagni ma fare in autonomia le piccole attività quotidiane per la sopravvivenza. Tuttavia la sua mancanza di intraprendenza e di attenzione nei confronti delle esigenze del gruppo ha scatenato furiose polemiche, e nella precedente puntata c’è stato anche un piccato botta e risposta con Joe Bastianich (con tanto di stoccata a Chiara Ferragni).

Il noto chef televisivo ha infatti accusato Daniele di essere anarchico e poco collaborativo, di non aiutare il gruppo ma di pretendere comunque la sua porzione di cibo giornaliera. Al termine di una clip, che ha riassunto i recenti contrasti con gli altri naufraghi, Daniele ha attaccato duramente Joe tirando in ballo anche la sua attività professionale: “Ha detto che ho studiato due cose e cito filosofi. Lo sai qual è la differenza tra me e te? Io mi occupo di Caravaggio, tu ti occupi di squacquerone, quindi taci“.

Joe Bastianich replica a Daniele Radini Tedeschi: “La società è fatta di scambio“

Lo sfogo di Daniele Radini Tedeschi contro Joe Bastianich è così proseguito, con l’accusa di essere poco trasparente e di parlare alle spalle: “Io faccio show come te, solo che io lo faccio bene e tu male. L’unica volta che hai parlato hai raccontato una storia che nessuno ci ha capito niente, sei stato un sonnifero per noi. Ti prego, le cose vieni a dirmele in faccia, non parlare dietro, trovate un filmato in cui io parlo male di te. Io ho parlato male di altre persone con cui ho discusso, con te no“.

L’imprenditore a quel punto si è rifiutato di rispondergli e ha sottolineato l’importanza della collaborazione in un contesto così complicato come quello dell’Isola dei Famosi 2024: “Non è il caso di rispondere. È uno scambio tra di noi, di dire, cucinare e fare: il gruppo si crea per creare questa società. Lui non vuole farne parte e va bene, ma la società è fatta di scambio di lavoro e interessi“. Questa sera va in onda una nuova puntata del reality: Vladimir Luxuria tornerà sull’argomento? Ci sarà un nuovo confronto tra i due naufraghi?











