Daniele Radini Tedeschi, stoccata a Chiara Ferragni all’Isola: “Mandami un pandoro”/ “Esperta di beneficenza”

Daniele Radini Tedeschi cita Chiara Ferragni e il caso Ballocco all’Isola dei Famosi 2024: “Mandami un pandoro!”

La quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2024 si apre con uno scontro infuocato tra Daniele Radini Tedeschi e il resto del gruppo. Il concorrente, insieme all’amico Pietro, non vuole sottostare alle regole della convivenza, ma resta nel gruppo solo per poter mangiare. Un atteggiamento che non piace agli altri concorrenti e che scatena molte polemiche anche in diretta.

Daniele, però, dà poco peso a chi lo accusa di elemosinare. Anzi, in diretta su Canale 5 tira in ballo Chiara Ferragni e il caso Balocco, facendole un appello e, allo stesso tempo, lanciandole una stoccata. “Faccio il mendicante, vivrò come Diogene, vivrà della vostra elemosina, della vostra beneficenza. Anzi, invito a casa la signora Chiara, che è esperta di beneficenza a mandarmi qualche pandoro, magari le è rimasto. Per cortesia, mandatemi un pandoro perché qui non si mangia.” le parole del naufrago.

Sonia Bruganelli attacca Daniele all’Isola: “Non vuoi far parte del gruppo”

Daniele Radini Tedeschi ha fatto poi di più, dicendo chiaramente: “Io voglio mangiare alle loro spalle, non voglio stare da solo!” Ad intervenire è stata allora Sonia Bruganelli, accusandolo di non essere così carismatico come vuol far apparire. “Tu non vuoi far parte del gruppo, non vuoi seguire le regole ma sai benissimo, visto che sei un intellettuale, che ci devono essere delle regole quando si è in 15, altrimenti facciamo che chi è più forte vince e gli altri muoiono. – ha detto l’opinionista, per poi concludere con una provocazione – Se a te davvero non interessa, non chiedere l’elemosina, perchè questo indica che non hai tutto questo carisma. Prenditi le tue cose, mettiti da parte e fatti la tua isola. Ce la devi fare da solo però, altrimenti così siamo tutti bravi!”











