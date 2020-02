Lite Morgan e Bugo, docu-fiction/ Video Live Non è la D’Urso “Ma cos’è questo trash!”

La lite tra Morgan e Bugo diventa un docu-fiction. “Live Non è la D’Urso” si ripete dopo il “successo” di quella per Pamela Prati e lo scandalo Mark Caltagirone. Le due versioni vengono messe a confronto per una ricostruzione che tiene conto appunto di quanto dichiarato dai due cantanti. Vengono quindi chiamati in causa degli attori per interpretare Bugo e Morgan, ma il risultato è tragicomico. Lo stesso Morgan, che assiste in diretta al filmato, scoppia a ridere in alcuni frangenti. Si sprecano sui social i commenti: «Questa scenetta di Bugo e Morgan #LiveNoneLadUrso sembra una puntata di “amore criminale”». Questo perché la voce narrante sembra presa proprio dai programmi che ricostruiscono i casi di cronaca nera. «Trovo bellissima questa ricostruzione, ma avendola vissuta posso dire che ci sono delle discrepanze», il commento alla fine della clip di Morgan. E fa un esempio: «Gli ho detto figlio di p… ma non per la mamma, per fargli capire che ero incaz*ato nero». Ma sui social continuano: «Io non mi capacito che abbiano pagato una persona per mettersi una parrucca per fingersi Bugo/Morgan». E poi: «No vabbè, ma cos’è sto trash. Sembra una telenovelas peruviana». Un altro utente commenta: «Dite la verità: la parte del dietro le quinte avremmo potuta recitarla tutta a memoria».

Visualizza questo post su Instagram STO MORENDO ✈️✈️ #noneladurso Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano) in data: 16 Feb 2020 alle ore 12:48 PST





