Lite Parenzo-Pappalardo “generale quaquaraquà”/ “Figliuolo vaccinato? Peggio per lui”

Scontro accesissimo a La Zanzara, la trasmissione di Radio24, tra uno dei conduttori, David Parenzo, ed il leader del Movimento dei Gilet Arancioni, Antonio Pappalardo. Al centro della discussione la posizione no vax dell’ex generale dei Carabineri, che apre la strada ad una lite con tanto di insulti. “L’unico generale a cui riconosco questo titolo è Figliuolo”, ha esordito Parenzo, “Pappalardo è un quaquaraquà”. Pappalardo si è così inserito nella discussione invitando Parenzo prima a vaccinarsi, poi a verificare il suo stato di salute. Solo quando gli dirà di stare effettivamente bene potrà parlare. “Sciocco di un generale!”, ha allora rilanciato il conduttore, ripetendo l’insulto, “Appena sarà possibile e sarò in lista lo farò, sciocco di un generale!”.

Gli animi non si sono affatto placati ma anzi la lite in diretta a La Zanzara tra Parenzo e Pappalardo è proseguita. “Qua siamo impazziti! Prendono dei ciarlatani e li fanno diventare addirittura presidente degli Stati Uniti d’America”, ha proseguito Pappalardo, spostando il focus iniziale e accusando Joe Biden di essere un “ciarlatano manovrato da lobby di potere”.

PARENZO LITE CON PAPPALARDO A LA ZANZARA

Nel caso in cui dovesse giungergli la convocazione ad essere vaccinato, quale sarebbe la reazione dell’ex generale Pappalardo? La sua replica a La Zanzara: “Lei pensa che qualcuno mi metta le mani addosso? Ma per chi mi ha preso? Io che ho combattuto contro questo sistema… quando da presidente del Cocer dei Carabinieri, li ho preso a schiaffi tutti quanti. E secondo voi mi faccio mettere le mani addosso? Con chi credete di parlare? Andate a dire queste cose alle pecore”. Ma David Parenzo lo ha attaccato ancora: “Lei l’ultima volta che ha visto uno scenario di guerra è stato quando ha giocato a Risiko con le armate rosse finte!”. A detta di Pappalardo sarebbe il caso di cambiare la Commissione tecnico sanitaria, ma Parenzo gli ha fatto notare come Figliuolo, “il vero generale” si sia vaccinato. Pronta la replica del leader del Movimento dei Gilet Arancioni: “Peggio per lui, io non mi vaccino! Al collega ho dato un consiglio”, anche se il conduttore de La Zanzara lo ha congedato senza dargli la possibilità di andare oltre, contestando le sue ultime parole: “Il generale Figliuolo non è collega di Paperino”.

