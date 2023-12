Lite tra fidanzati in strada a Roma finisce in rissa/ Calci e pugni: lei gli stacca l’orecchio a morsi

Un’uscita romantica si è trasformata in una lite e poi ancora in una rissa a Roma. La serata si è conclusa tra calci, pugni e una parte di orecchio staccata a morsi dalla fidanzata. Questo è quanto accaduto tra due fidanzati di 40 anni di origini romene. L’episodio è accaduto giovedì 7 dicembre in pieno centro ad Ariccia, in provincia di Roma. I due da qualche anno vivono in una casa al centro del comune e avevano deciso di trascorrere la serata insieme, andando a cena in un locale della vicina Genzano. Dopo aver cenato, la coppia ha scelto di spostarsi in centro per una passeggiata ma intorno alle ore 22.00 ha iniziato una discussione, che presto è diventata più accesa.

Urla, minacce e presto le mani. I due, forse in condizioni alterate per l’assunzione di alcol o di sostanze stupefacenti, hanno iniziato a picchiarsi in corso Gramsci, a breve distanza da piazza Frasconi. La donna avrebbe colpito ripetutamente il compagno con violenza, con calci e pugni ma non solo: lo ha poi morso con forza all’orecchio destro fino a staccarne una parte. Dopo aver perso molto sangue, la vittima è svenuta in mezzo alla strada: nel cadere ha anche sbattuto la testa.

Lite tra fidanzati in strada: l’uomo portato in ospedale

Come spiega Il Messaggero, alcuni passanti hanno notato la scena tra i due fidanzati di origini romene e hanno contattato immediatamente i soccorritori e le forze dell’ordine. In corso Gramsci sono presto arrivati gli uomini del commissariato di Genzano, che sono riusciti a bloccare la donna non senza fatica. Il ferito è stato assistito dal personale del 118, che lo ha trasferito in ambulanza presso l’ospedale dei Castelli. Qui i medici hanno applicato diversi punti di sutura, riuscendo anche a riattaccargli la parte dell’orecchio destro che la compagna gli aveva staccato a morsi.

La donna inoltre è stata condotta in commissariato dove è stata identificata: come stabilito dalla legge Cartabia, però, non è stato possibile procedere d’ufficio con una denuncia nei suoi confronti. L’uomo, infatti, avrebbe preferito non sporgere querela nei confronti della donna. I due non sarebbero nuovi a fatti del genere. “Litigano spesso, e in più occasioni sono arrivati alle mani. Purtroppo la situazione degenera dopo un eccessivo consumo di vino e birra e in preda ai fumi dell’alcol si arriva alla violenza“, spiegano a Il Messaggero i vicini.











