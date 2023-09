Vieta di accarezzare il proprio cane: gli stacca l’orecchio a morsi/ Monza, 20enne denunciato

Episodio alquanto choc quello avvenuto a Monza, dove un ragazzo è stato denunciato in quanto avrebbe staccato un orecchio a morsi ad un uomo. L’episodio è riportato da Dagospia citando l’agenzia di stampa italiana Ansa, e vede come protagonista in negativo un 20enne, accusato dalla polizia di stato di lesioni aggravate. Durante una colluttazione avrebbe infatti staccato il pezzo di un orecchio ad un uomo: questi aveva rimproverato il 20enne in quanto gli aveva accarezzato il cane. Un rimprovero che evidentemente non era andato a genio il ragazzo, che ha replicato in versione “zombie”.

Stando a quanto segnalato dall’Ansa l’episodio si sarebbe verificato nella giornata di lunedì scorso, 18 settembre 2023, nella nota cittadina brianzola, e secondo quanto ricostruito dalla Questura ad avere la peggio sarebbe un 53enne inglese originario della Russia, che stava passeggiando con il proprio cane per le vie di Monza. Ad un certo punto sarebbe stato avvicinato da due ragazzi italiani: questi avrebbero chiesto di accarezzare appunto il cane ma l’inglese avrebbe risposto picche, mandando via i due giovani.

20ENNE STACCA PEZZO DI ORECCHIO A UOMO: UNA PROGNOSI DI 30 GIORNI

A quel punto uno dei due ragazzi ha avuto una reazione spropositata, prendendo a calci, pugni e spintoni il 53enne, fino a farlo cadere a terra. Il 20enne si è quindi scagliato sull’uomo staccandogli una parte dell’orecchio con un morso. Come spiegato dall’Ansa, l’uomo è stato in seguito soccorso e quindi trasportato presso l’ospedale dove è stato medicato e dove il personale medico gli ha diagnosticato un distacco di circa 2,5 centimetri nella parte superiore del padiglione auricolare, con una prognosi di ben 30 giorni.

E il giovane aggressore? Secondo quanto emerso il ragazzo sarebbe stato rintracciato nel giro di pochi istanti. Grazie alle descrizioni dei testimoni che hanno assistito alla drammatica scena nonché alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, il giovane rintracciato e poi denunciato.











