Pitbull aggredisce 69enne e il figlio/ Seregno: morsi a mani, orecchie e gambe

Un cane di razza pitbull ha aggredito un uomo e una donna in provincia di Monza e Brianza, precisamente in quel di Seregno. Secondo quanto si legge sul sito del quotidiano Repubblica, le vittime sarebbero una donna di anni 69 e il suo figlio di anni 43, e l’evento si sarebbe verificato pochi giorni fa, precisamente nella notte fra venerdì 4 e sabato 5 agosto 2023. I due non sono deceduti ma hanno riportato delle gravi ferite.

Nel dettaglio, sempre come spiega Repubblica, la madre avrebbe riportato diverse ferite ad una mano, ma anche ad un orecchio e a una gamba, mentre il figlio se l’è cavata “solo” con delle lesioni alla mano. Ad allertare i soccorsi sono stati gli stessi aggrediti dal pitbull che sono riusciti a chiamare i carabinieri: quando i militari della compagnia di Seregno sono giunti presso la casa dei due hanno trovato del sangue sparso in numerose stanze, soccorrendo poi madre e figlio.

PITBULL AGGREDISCE DUE PERSONE A SEREGNO: IL CANE VERRA’ ABBATTUTO?

Questi hanno raccontato che l’aggressione del loro cane sarebbe avvenuta senza alcun motivo, con il molosso che li avrebbe quindi azzannati senza alcuna ragione. Dopo essere stati feriti entrambi sono riusciti a rifugiarsi inizialmente nella camera da letto dopo di che, quando si sono accorti che il loro cane era andato in bagno, l’hanno rinchiuso e poi hanno avvertito i soccorsi. Nella casa vi era una terza persona, il fratello del 43enne aggredito, che però non è stato attaccato dal cane finendo quindi illeso.

Una volta che la situazione è tornata sotto controllo, i carabinieri hanno allertato gli uomini del 118, con il personale sanitario che dopo le prime cure a donna e figlio hanno trasferito entrambi in codice giallo presso l’ospedale più vicino, non è ben chiaro se Desio o Monza. E il cane invece? Stando a Repubblica sarebbe stato preso in carica dagli operatori del canile di Lissone che ora, assieme a degli esperti, dovranno valutare se l’animale sia aggressivo e se dovrà essere abbattuto.











