Lite Valeria Marini Rita Rusic/ “Non può diffamarmi così!”, i motivi dello scontro

Il confronto tra Valeria Marini e Rita Rusic al Grande Fratello Vip 4 non è servito a mettere la parola fine ai loro scontri, anzi ha creato nuove ruggini. Tutto parte dai loro rapporti con Vittorio Cecchi Gori. L’ex moglie del produttore cinematografico accusa la showgirl di essersi intromessa nel rapporto tra il padre e i figli, mentre Valeria Marini accusa la concorrente del Grande Fratello Vip 4 di aver detto un sacco di falsità sul suo conto. Nell’ultima puntata del reality è andato quindi in onda in diretta il confronto tra le due ex di Vittorio Cecchi Gori, ma purtroppo non è stato affatto risolutivo. È andata in scena infatti un’altra lite. «Lei ha detto che io sono una rovinafamiglie e questo molto grave, non puoi diffamare una persona come me dato che alla famiglia ci tengo tanto. Sono andata lì per mettere un punto a tutte queste cose, perché si son dette tante e tante bugie, cose non vere che sono documentate dai fatti e dal mio comportamento nei confronti di Vittorio Cecchi Gori e dei figli», ha raccontato Valeria Marini a CR4 La Repubblica delle Donne dopo la lite.

VALERIA MARINI VS RITA RUSIC, I MOTIVI DELLO SCONTRO

Valeria Marini ha ribadito anche un concetto che aveva precisato a Rita Rusic. «Ho incontrato Vittorio Cecchi Gori in una situazione di difficoltà, gli ho dato una mano, l’ho aiutato come noi donne italiane sappiamo fare e ho sempre ricevuto da quella parte offese, mentre io cercavo sempre di mettere la pace perché i litigi non portano a niente, è brutta energia». Ma il manager Angelo Perrone, che conosce bene Rita Rusic e il produttore cinematografico, non è d’accordo con questa versione dei fatti. «Rita non ha mai avuto nulla da dire sui rapporti post separazione di Vittorio, poteva avere tutte le donne che voleva. L’unica cosa di cui Rita rimprovera Valeria è di aver fatto una cosa che non bisogna mai fare: entrare in famiglia e intromettersi nel rapporto tra genitori e figli», ha dichiarato a Pomeriggio 5. Il suo auspicio è che questi ultimi escano allo scoperto per fare chiarezza su quanto accaduto. «Mi auguro che un giorno i figli Vittoria e Mario trovino la voglia di raccontare la loro Valeria», ha infatti aggiunto Perrone.

LITE VALERIA MARINI RITA RUSIC AL GRANDE FRATELLO VIP 4

«Sono molto dispiaciuta per quello che hai detto su di me perché non corrisponde alla verità», ha esordito Valeria Marini al Grande Fratello Vip 4 dopo il suo ingresso nella Casa. Ma a Rita Rusic ha anche detto: «Tu hai sempre parlato malissimo di me». E per rafforzare le sue affermazioni la showgirl ha tirato fuori dal reggiseno un rotolino di foglietti con articoli di giornale che riportavano le dichiarazioni. «Sono felicissima che tu ti sia riavvicinata a Vittorio», ha proseguito Valeria Marini, che però è stata subito interrotta da Rita Rusic. «Anche perché nessuno gli sta vicino, altrimenti chi lo curava? In ospedale c’eravamo noi!». Dopo aver dichiarato di essere andata a trovare l’ex di notte, Valeria Marini ha aggiunto: «Nonostante tu abbia sempre parlato male di me io non ho mai detto mai nulla su di te. Ho anche grande stima e simpatia per te, io sono sempre dalla parte delle donne e della famiglia». Alla fine Rita Rusic ha salutato Valeria Marini con una battuta che ha poi innescato un’altra polemica. «Alfonso – ha detto rivolgendosi a Signorini – me la devi mandare una settimana qui la metto un po’ a dieta».



