Valeria Marini su Rita Rusic/ “Ha detto tante bugie, cose non vere” (CR4)

Valeria Marini ospite a CR4 La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti torna a parlare di Rita Rusic, la ex moglie di Vittorio Cecchi Gori con cui ha avuto un confronto – scontro all’interno della casa del Grande Fratello Vip 4. “Alfonso Signorini mi ha chiesto di fare questa incursione e sono andata lì” esordisce la stellare Valeria che precisa i motivi che l’hanno spinta ad accettare di rientrare nella casa: “prima di tutto la casa del Grande Fratello Vip mi ha regalato tanto emozioni, ma sono entrata per mettere un punto a tutte queste cose, perchè si son dette tante tante bugie, cose non vere che sono documentate dai fatti e dal mio comportamento nei confronti di Vittorio Cecchi Gori e dei figli”. La Marini torna a precisare come e quando ha incontrato l’ex compagno Vittorio Cecchi Gori: “l’ho incontrato in una situazione di difficoltà, gli ho dato una mano, l’ho aiutato come noi donne italiane sappiamo fare e ho sempre ricevuto da quella parte offese, mentre io cercavo sempre di mettere la pace perchè i litigi non portano a niente, è brutta energia”.

Valeria Marini: “mai rilasciata una dichiarazione su Rita Rusic”

La stellare Valeria Marini prosegue a raccontare la sua verità a CR4 La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti sottolineando: “non sono mai entrata nei fatti loro, sfido chiunque a trovare una dichiarazione mia nei confronti di Rita Rusic, le fa comodo dire queste cose, forse si è dimenticata di tutte le cose che ha detto su Vittorio sui giornali prima che incontrasse me”. Ecco poi arrivare una bella frecciata alla ex moglie di Cecchi Gori: “secondo me i problemi si risolvono in casa e non in televisione”. Sul finale la Marini precisa: “so quello che sono io, sono una persona che rispetta le altre donne in primis, ho fatto tante cose per Vittorio senza avere nulla in cambio se non aiutare una persona giustamente in difficoltà, ma quando vai a toccare la famiglia, i figli con cui avevo un ottimo rapporto, anzi io cercavo quando c’erano tensioni cercavo sempre di mettere pace, ma sentirmi dire che io sono una che rovina la famiglia, mi dispiace hai una memoria corta a tuo vantaggio. Detto questo io non voglio più parlare di queste cose, infatti all’inizio avevo detto no, ma poi sono andata perchè volevo mettere chiarezza”.

