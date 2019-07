Liv, incidente per la figlia di Facchinetti/ “Caduta di faccia sulle scale, denti..”

Paura per Francesco Facchinetti e sua moglie Wilma Helena Faissol. La loro bambina più piccola, Liv, ha avuto un piccolo incidente. La bambina è caduta dalle scale, facendosi male sul viso. A comunicarlo è proprio Facchinetti, attraverso una serie di stories su Instagram e uno scatto poi postato sempre sul noto social. In questa foto, Liv è consolata dalle sue sorelline, Mia e Charlotte. “La bibi si è fatta male, è caduta di faccia sulle scale. – racconta Francesco Facchinetti nel suo post – Un grande spavento, una botta ai denti e al labbro. Non dovrebbe essere nulla di grave. Le 2 sue sorelle, Mia e Lollie, l’hanno curata e non si sono staccate da lei un secondo. L’amore è la cura migliore, sempre”. Momenti quindi di grande spavento per mamma e papà che, al momento, sono in vacanza con tutti i bambini in Sardegna.

Incidente per Liv, la figlia di Francesco Facchinetti e Wilma Helena Faissol

Francesco Facchinetti, nelle stories postate su Instagram, ha poi spiegato la dinamica dell’incidente della piccola Liv. La bambina stava infatti giocando e correndo per le scale quando, alla fine di queste, è scivolata, andando col viso per terra. Caduta che le ha procurato una ferita alla bocca. Nulla di grave, fortunatamente, per la bambina. Un incidente che capita in tutte le famiglie che hanno dei figli piccoli ma che ha comunque preoccupato sia Francesco che sua moglie Wilma. Adesso, accanto a Liv, ci sono anche le sorelline che non la lasciano mai da sola. Una bellissima immagine quella postata da Facchinetti, simbolo di una famiglia allargata davvero meravigliosa da vedere oltre che di grande esempio.





