Live Non è la d’Urso/ Anticipazioni e ospiti 21 febbraio: Maria Teresa Ruta, sfere e…

Nuovo appuntamento con Live Non è la d’Urso in questa domenica 21 febbraio, penultima del mese. A tenerci compagnia per svariate ore e fino a notte fonda ci penserà la conduttrice Barbara d’Urso che come sempre ci regalerà una serie di scoop, interviste e parentesi di puro intrattenimento. La trasmissione in onda nella prima serata di Canale 5 a partire dalle ore 21.30 circa, partirà come sempre dai temi di stretta attualità. Ecco allora che non mancherà lo spazio dedicato alla politica, con le ultime novità del momento, passando per gli aggiornamenti sulla situazione Coronavirus: come sta vivendo l’Italia questo nuovo periodo ad un anno esatto dal primo caso di Covid in Italia e in seguito all’arrivo delle preoccupanti varianti?

Intanto la padrona di casa di Live Non è la d’Urso, nell’ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5 ha introdotto alcuni dei temi che saranno sviscerati stasera. Sono solo poche anticipazioni tratte dal promo del programma ma sufficienti a rendere bene l’idea di ciò che vedremo (almeno in parte) nella prima serata della rete ammiraglia di casa Mediaset. Si tornerà subito a parlare di tradimenti e avremo modo così di conoscere nuovi dettagli legati ai due coniugi protagonisti del caso dell’hotel Eufemia, nel palermitano.

Live Non è la D’Urso: tradimenti, Maria Teresa Ruta e…

La scorsa settimana a Live Non è la d’Urso, Barbara d’Urso ha voluto rendere nota una vicenda in realtà già diventata virale sul web chiamando in studio i due protagonisti. Si tratta della coppia di marito e moglie di Palermo, in cui lui avrebbe sorpreso la donna insieme all’amante proprio davanti all’hotel Eufemia, diventato celebre proprio per questa vicenda di clamoroso tradimento. Il video del confronto era finito sui social ma alla fine il marito ha deciso di perdonare la moglie tornando addirittura con lei sul luogo in cui è stato “cornificato”: la medesima stanza d’hotel in cui diversi anni fa trascorsero la loro prima notte di nozze. Quali sconvolgenti novità ci saranno sul loro conto? Barbara in merito si è limitata ad annunciare “sviluppi sui protagonisti dell’hotel Eufemia”.

Ed ancora, assisteremo questa sera ad una doppia sfida contro le sfere: Maria Teresa Ruta sarà protagonista di Live dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Eliminata a sorpresa ad un passo dalla finale, la conduttrice e giornalista sarà con i suoi figli Guenda e Gian Amedeo Goria. Ospiti anche Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, conosciutisi proprio nella Casa di Cinecittà nella precedente edizione del GF Vip in seguito alla quale non si sono più staccati. Vedremo inoltre uno scontro a distanza tra Platinette e Tommaso Zorzi: a quanto pare i due avrebbero tanto da dirsi e chissà se dopo il GF Vip il giovane influencer avrà modo di confrontarsi con l’alter ego di Mauro Coruzzi. Insomma, ad attenderci nella prima serata di oggi, “tradimenti clamorosi, storie e sviluppi choc”. Parola di Barbara d’Urso!



