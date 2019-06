Live non è la d’Urso/ Anticipazioni e ospiti: Francesca De André contro tutti!

Torna l’appuntamento con Live non è la d’Urso. Settimana impegnativa per Barbara d’Urso che, dopo la finale del Grande Fratello 16, torna in diretta in prima serata con il tredicesimo appuntamento del suo talk show. E la nuova puntata sarà in qualche modo collegata proprio alla finale del Grande Fratello. In diretta a Pomeriggio 5, la conduttrice ha infatti annunciato due degli ospiti di questa sera. Stiamo parlando di Francesca De André e Gennaro Lillio. I due, che ormai sono una coppia, saranno protagonisti dell’Uno contro tutti e, quindi, si confronteranno con le cinque sfere che potrebbero diventare verdi o rosse a seconda del gradimento. La coppia è pronta a confrontarsi direttamente e per la prima volta con il parere del pubblico a casa oltre che con 5 persone pronte a dire la proprio su questa loro storia d’amore.

LIVE NON È LA D’URSO: SORPRESE IN PRIMA SERATA

E se Francesca De André e Gennaro Lillio saranno i protagonisti del confronto con le cinque sfere, è mistero al momento sugli altri ospiti di Live non è la d’Urso. Ciò che è invece certo è che il programma non chiude questa sera e neppure la prossima settimana. Tanto il successo di Barbara d’Urso in prima serata con questo suo nuovo show che Mediaset pare abbia deciso di prolungarne la programmazione almeno fino a inizio luglio. Lo show, che inizialmente doveva essere composto di sole 4 puntate, è ormai al suo tredicesimo appuntamento. Una bellissima soddisfazione per Barbara d’Urso che macina un successo dietro l’altro, sia nei suoi show pomeridiani che in prima serata. Intanto sale la curiosità del pubblico che si chiede cosa abbia preparato stasera per noi a Live non è la d’Urso.

