Live Non è la D’Urso oggi non va in onda/ Al suo posto VASCO NON STOP LIVE 018+019

Live Non è la D’Urso non va in onda lunedì 30 dicembre 2019. Barbara D’Urso e il suo circo mediatico va in pausa per una settimana in occasione delle festività natalizie per lasciare spazio al mega concerto di Vasco Rossi: il VASCO NON STOP LIVE 018+019. Una scelta, quella dei vertici Mediaset, comprensibile e che non sorprende visto che la Wonder Woman di Mediaset potrà così godersi le vacanze in compagnia della famiglia per poi ripartire alla grande con i suoi impegni televisivi nel 2020. Non c’è da temere, infatti, visto che Carmelita tornerà più forte che mai sin dai primi giorni del 2020 con i suoi triplici impegni televisivi: Pomeriggio Cinque, Live – Non è la D’Urso e Domenica Live. Per questa settimana la D’Urso lascia però spazio alla musica e al concerto evento di Vasco Rossi che delizierà i fansconvolti e non solo con una serata di grande spettacolo.

VASCO ROSSI IN TV AL POSTO DI LIVE NON E’ LA D’URSO

Lunedì 30 dicembre 2019 Live Non è la D’Urso di Barbara D’Urso non va in onda per lasciare spazio in prima serata su Canale 5 a “VASCO NON STOP LIVE 018+019“, il music film di Pepsy Romanoff dedicato al grandissimo Vasco Rossi, alla sua musica e al suo pubblico. Una serata imperdibile per i milioni di fan sconvolti che potranno così scoprire una parte finora mai raccontata del loro Komandante. Per la prima volta, infatti, la musica del Blasco sarà raccontata dalla voce dei protagonisti. “VASCO NONSTOP LIVE 018+019” si preannuncia come un viaggio nel mondo di Vasco; un viaggio pensato per celebrare due anni di successi dal vivo del rocker, che con la sua musica ha conquistato prima gli stadi italiani con il tour del 2018 fino al record dei record presso lo Stadio San Siro di Milano nel 2019 dove è stato re di sei date consecutive sold out con più di 900.000 spettatori!

