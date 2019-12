Barbara d’Urso a Mediaset Espana: perché?/ Foto, negli studi di Telecinco: “mistero”

Barbara d’Urso non si ferma mai neppure in vacanza. Dallo scorso venerdì, infatti, ha ufficialmente salutato il suo pubblico andando in vacanza e dando l’appuntamento al prossimo anno. Oggi Carmelita non sarà in diretta con la sua Domenica Live, lasciando il posto alla versione Rewind, ma in compenso è volata in Spagna, precisamente a Madrid: a fare cosa? Quella che sembrava essere una meritata vacanza natalizia, in realtà nasconderebbe ancora nuovi progetti in ballo sul piano professionale. Come raccontato dalla stessa d’Urso tramite il suo seguitissimo profilo Instagram, infatti, nelle scorse ore si è ritrovata catapultata in nuovi studi televisivi, questa volta quelli di Mediaset Espana, direttamente a Telecinco: cosa bolle in pentola? “Ma cosa ci faccio io a Mediaset Espana? Provate a indovinare”, ha domandato Barbara nella foto che la ritrae proprio davanti alle vetrate. Tra commenti più o meno ironici, qualcuno ha ipotizzato la conduzione del Grande Fratello (ma in realtà il Gran Hermano Vip si è da poco concluso) oppure la migrazione di Live Non è la d’Urso in terra spagnola. Certamente dovremo attendere ancora un po’ per saperne di più.

BARBARA D’URSO A MEDIASET ESPANA: NUOVI PROGETTI IN VISTA?

Dagli studi milanesi a quelli spagnoli: Barbara d’Urso è infaticabile e proprio durante la pausa natalizia dai suoi programmi ha deciso di volare a Madrid per un tour negli studi televisivi di Telecinco. Il motivo resta al momento un mistero ma a quanto pare non si tratterebbe affatto di una semplice visita di cortesia ma potrebbero esserci in ballo nuovi progetti come si intuisce dagli hashtag usati (“Mistero”, “Mai fermarsi”). Dalle Storie Instagram si vede Barbarella negli studi di alcuni programmi spagnoli di successo targati Mediaset tra cui El programa de Ana Rosa e il Gran Hermano Vip. Ma quali potrebbero essere i motivi della visita? C’è chi ipotizza una sua ospitata approfittando dell’unico periodo libero dell’anno (insieme a quello estivo) e chi invece punta ad una più plausibile collaborazione o gemellaggio tra canali e trasmissioni. Tra le altre ipotesi paventate dal sito TvBlog, anche un possibile interessamento a Fabio Colloricchio e alla fidanzata Violeta, ospiti di recente a Live Non è la d’Urso e concorrenti dell’ultima edizione di Supervivientes.





© RIPRODUZIONE RISERVATA