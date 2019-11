Biglietti Vasco Rossi, TicketOne, Vivaticket, Ticketmaster/ Prevendite concerti 2020

Vasco Rossi, aperta la prevendita per le date di giugno 2020 (ma solo per il fan club con la “corsia prioritaria”). Nella giornata del 18 novembre, si è aperta la corsa al biglietto per accaparrarsi un posto all’Autodromo il 26 giugno. Per due giorni la prevendita è stata riservata solo agli estimatori iscritti al club e da oggi, tutti quanti potranno usufruirne. La vendita dei biglietti per Imola, Firenze, Milano e proprio Roma, incomincerà dalle 11 del mattino sulle piattaforme Vivaticket.it, Ticketmaster.it, TicketOne.it e in tutti i punti autorizzati. Qual è il prezzo dei biglietti? Ecco cosa fa sapere IlRestoDelCarlino a tal proposito: “Prezzi sono uguali per tutte le date. Il totale, comprensivo di tutte le commissioni di prevendita, è di 91,43 euro per il settore Pit 1 (quello più a ridosso del palco, nel quale solitamente in Autodromo trovano posto tra le 5mila e le 10mila persone) e di 79,24 euro per il restante Posto unico, vale a dire la seconda fascia che, con il palco sistemato come per gli AC/DC e i Guns N’ Roses, arriva fino alla Rivazza”. Per quanto riguarda i prezzi ticket disabili: 79,24 euro per le date di Firenze, Roma e Imola. Gratuito l’ingresso per la data milanese (l’accompagnatore del disabile entra sempre gratis). Anche i minori entrano gratuitamente senza biglietto fino a 3 anni (4 anni non compiuti il giorno del concerto). Da 4 anni in su pagheranno in maniera regolare.

Biglietti Vasco Rossi, le precisazioni dello staff

Per quanto riguarda le eventuali precisazioni sull’evento, questo “è soggetto alla nuova normativa che prevede l’obbligo della nominatività per ogni biglietto emesso ed il successivo controllo del titolare del biglietto all’ingresso dell’evento – si legge sul sito Internet vascononstop.vivaticket.it, dedicato proprio alla vendita dei tagliandi –. Ciascun titolo di accesso riporterà il nome e il cognome dell’utilizzatore del biglietto immessi in fase d’acquisto. Il giorno dell’evento, all’ingresso, oltre al biglietto, sarà richiesto anche un documento d’identità valido per verificare la correttezza del nominativo riportato”. Ciascun biglietto “potrà entrare solo una volta e non è consentito uscire e rientrare”, rammentano da Vivaticket, segnalando che “agli ingressi verranno effettuati controlli di sicurezza e perquisizioni, anche con metal detector”. In ultimo, un avviso: “Non portare con te nessuno oggetto ingombrante o che possa essere ritenuto pericoloso per te o per l’altrui incolumità”.

