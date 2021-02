Giulia Salemi Vs 5 sfere: è veramente innamorata di Pierpaolo Pretelli?/ I suoi amori e le polemiche

Giulia Salemi contro le 5 sfere a Live non è la d’Urso, colpa dei œ?

Giulia Salemi è pronta a tornare in tv per una doppietta che la vedrà impegnata questa sera a Live Non è la d’Urso e poi anche al Grande Fratello vip 2020. La conduttrice ha annunciato che questa sera in prime time la bella vippona tornerà in scena e tutto per uno scontro al vertice che non solo la metterà contro le cinque sfere del programma. Salta invece all’ultimo momento il confronto tra Giulia Salemi e il suo ex spagnolo clicca qui per leggere le motivazioni.

Giulia Salemi e l’amore per Pierpaolo Pretelli

Adesso per loro è arrivato il momento dello scontro finale e questa sera avverrà tutto in diretta tv con buona pace di Pierpaolo Pretelli che lo scoprirà solo una volta uscito dalla casa. Alla luce della gelosia che ha dimostrato e che prova, siamo sicuri che il giovane riuscirà a passare sopra ad un possibile scontro magari dai risvolti strani e misteriosi? Al momento non lo sappiamo ancora ma sicuramente i fan dei Prelemi questa sera avranno molto di scaldarsi guardando la puntata in cui Giulia Salemi avrà ampio spazio. Il promo annuncia anche che la giovane influencer si scontrerà anche con le cinque sfere della trasmissione per parlare di tutte le polemiche che in queste settimane l’hanno travolta a cominciare da quelle relative alla sua velocità di innamoramento che l’ha portata ad avere dei fidanzati proprio grazie alle sue esperienze televisive, siamo sicuri che siano solo delle coincidenze o c’è qualcosa che non sappiamo ancora e che questa sera sarà sviscerato dai protagonisti di questo spazio a Live Non è la d’Urso? Chi ci sarà dalla parte di Giulia Salemi e chi si schiererà contro di lei?



