Livio Cori e Anna Tatangelo/ Prima estate insieme in Puglia: sole e baci, ma…

“Innamorata è un parolone, però sto bene. Non mi va di rispondere a questa domanda e non mi va di fare nomi. Me la voglio vivere con calma. Non smentisco e non confermo“, aveva detto Anna Tatangelo a Francesca Fagnani nel programma di Raidue Belve. Oggi, però, il settimanale Chi, dopo aver annunciato la gravidanza di Denise Esposito, la fidanzata di Gigi D’Alessio, pubblica le immagini della prima estate che Anna Tatangelo sta trascorrendo insieme al presunto, nuovo fidanzato. Nelle foto pubblicate dal numero in edicola dal 4 agosto del magazine diretto da Alfonso Signorini, Anna Tatangelo è in compagnia di Livio Cori in un resort in Puglia. Con loro, anche il figlio Andrea a cui la cantante dedica tutte le attenzioni possibili.

Livio Cori e Anna Tatangelo: riservatezza e discrezione

Concentrata sulla musica, Anna Tatangelo si è concessa qualche giorno di relax insieme a Livio Cori e al figlio Andrea che non perde mai di vista. Innamorata perdutamente del suo bambino, la cantante pensa unicamente a lui dedicandosi al suo accompagnatore solo quando il piccolo è in acqua. Nessun gesto affettuoso sotto gli occhi di Andrea che occupa il primo posto nella vita della Tatangelo. Dopo l’addio a Gigi D’Alessio, annunciato a marzo 2020, la Tatangelo ha dato vita ad un nuovo capitolo della sua vita sia artistica che privata. Serena e sempre bellissima, la Tatangelo è pronta a scrivere nuove pagine importanti sul diario della sua vita. Per ora, però, la cantante preferisce non commentare le immagini di Chi.

