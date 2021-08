Livio Cori, fidanzato Anna Tatangelo?/ Baci e coccole in spiaggia: lei…

Il settimanale Chi lancia un doppio scoop nel numero in edicola da mercoledì 4 agosto. Oltre alla notizia della presunta gravidanza di Denise Esposito, la nuova fidanzata di Gigi D’Alessio che diventerebbe così papà per la quinta volta, il magazine diretto da Alfonso Signorini pubblica anche le immagini di Anna Tatangelo insieme al presunto, nuovo compagno. Nella copertina del nuovo numero di Chi, pubblicata sulla pagina Instagram del magazine, Anna Tatangelo è in compagnia di Livio Cori. I due si trovano in spiaggia e tra i due, dalla foto pubblicata, pare ci siano baci e coccole. Nuova vita, dunque, sia per Gigi D’Alessio che per Anna Tatangelo? Dopo anni di vita insieme coronati dalla nascita di Andrea, il cuore dei due artisti pare sia tornato a battere per altre persone.

Anna Tatangelo/ “Barbara D'Urso? No mi ispiro a Raffaella Carrà e Mina”

Anna Tatangelo e Livio Cori: silenzio dopo lo scoop di Chi

Nuovo capitolo nella vita di Anna Tatangelo? La cantante, qualche mese fa, aveva smentito con forza i rumors in merito ad un suo rapporto sentimentale con Livio Cori. Oggi, dopo la pubblicazione della copertina di Chi, la cantante non ha ancora commentato la notizia preferendo, per ora, restare in silenzio. Silenzio anche da parte di Livio Cori che, sui social, pubblica foto e post dedicati al proprio lavoro. Le foto di Chi hanno già fatto il giro del web. Dall’addio di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio è passato già diverso tempo. La cantante che durante l’ultimo periodo si è concentrata sulla musica e sul figlio Andrea, avrà deciso di tuffarsi davvero in una nuova storia? Ai posteri l’ardua sentenza.

Anna Tatangelo "Mi ispiro a Raffaella Carrà"/ "Dicono che sostituirò la D'Urso, ma…"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)

LEGGI ANCHE:

Carmela Barbato e Anna Tatangelo, ex Gigi D'Alessio/ Matrimonio e figli

© RIPRODUZIONE RISERVATA