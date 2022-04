Livio Konè, chi è?/ Il successo con “Noi” e la grande privacy in amore

Una delle rivelazioni più interessanti del mondo dello spettacolo porta il nome di Livio Kone. Ma chi è questo giovane attore? Originario della Costa d’Avorio, è nato a San Vittore Olona e prima di sbarcare nel pianeta della recitazione è stato un calciatore promettente: dal Centro giovanile della sua piccola città ai campi di calcio dell’Inter e dell’Inghilterra, ad un passo dalla Serie A. Ma oggi per il 27enne esiste solo la recitazione…

Livio Kone collabora con l’agenzia Ipc International Roma e negli ultimi anni ha avuto la possibilità di mettere in mostra le sue qualità. Pensiamo alla sua presenza nella serie Netflix “Zero”, diretta da Antonio Dikele Distefano, oppure al casting nel film “Crazy for football” di Volfango De Biasi. Il grande exploit però è arrivato recentemente, grazie alla sua partecipazione nella serie “Noi”, in onda su Rai 1 e remake italiano della fiction americana “This is us”.

CHI È LIVIO KONE, L’EVOLUZIONE DELLA SUA CARRIERA…

Livio Kone è pronto a proseguire questa carriera di successo e presto sarà coinvolto in altri importanti progetti. Come riportato da Prima Milano Ovest, l’attore ha voluto lanciare un messaggio a tutti: “Il mio motto è: crederci sempre. Chiedi e ti sarà dato”. Il 27enne ha rivelato di aver trovato nel cinema la sua dimensione: gli piace poter fare emozionare la gente. Nei suoi progetti futuri c’è anche la creazione di una casa di produzione e la scrittura di un film tutto suo.

Livio Kone sta diventando sempre più popolare grazie alla sua partecipazione al successo di “Noi”, ma l’attore è molto attento alla sua privacy. Per il momento si sa molto poco della sua vita privata e non ci sono informazioni di alcun tipo su una sua possibile fidanzata. Il numero di followers su Instagram aumenta esponenzialmente e chissà che presto non arrivino proprio da lì delle importanti novità anche da questo punto di vista…

