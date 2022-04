Livio Kone, Daniele in “Noi”/ “Sto girando una serie tv sul calcio”

Livio Kone è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella e Giovanni Antonacci e andata in onda nel pomeriggio di oggi, venerdì 1° aprile 2022. L’attore che veste i panni di Daniele nella serie televisiva di Rai Uno “Noi”, in onda ogni domenica sera e capace di conquistare un enorme successo di pubblico. Ricordiamo che si tratta dell’adattamento italiano al prodotto americano “This is Us”, andato in onda sulla rete NBC e durato 6 stagioni.

Il giovane (28 anni) ha confessato in radiovisione di essere molto felice per questa esperienza e non nasconde gli occhi lucidi, figli della soddisfazione per il traguardo raggiunto: “Mi sono emozionato nel vedermi su Rai Uno, ma più che altro è stata forte l’emozione di mia madre, di mia sorella, dei miei amici. Quelle sono state le reazioni più importanti per me”.

LIVIO KONE, ATTORE DI “NOI”: “SONO FIDANZATO DA OTTOBRE”

Nel prosieguo della sua chiacchierata su Rtl 102.5 News, Livio Kone ha spiegato: “Quando mi hanno chiamato per ‘Noi’ è stato bellissimo. Ho provato molto stupore, in quanto non credevo di essere adatto a ricoprire questo ruolo. Dovevo rappresentare un 36enne con due figlie, sposato, con un lavoro importante e molto distante da me. All’epoca del casting avevo 25 anni e quasi mi chiedevo perché dovessi fare quel provino. Alla fine, però, mi hanno preso”.

Attualmente, con particolare riferimento al fine settimana, Livio Kone è alle prese con le registrazioni delle puntate di “The net”, una serie sul calcio che, stando alle anticipazioni presenti sul web, dovrebbe trattare numerosi aspetti extracalcistici, dalle scommesse, alla droga, sino alle problematiche di ogni singolo calciatore al di fuori del rettangolo di gioco. Non soltanto lavoro, però: Kone sta attraversando un periodo felice anche sul fronte sentimentale. Come lui stesso ha affermato, “mi sono fidanzato a ottobre e sto con la mia ragazza ormai da 6 mesi”.

