Liz Truss Premier Uk, incarico da Regina Elisabetta/ Dimissioni Johnson ufficiali

Ora è anche ufficiale, Liz Truss è il nuovo premier britannico. La regina Elisabetta II ha nominato l’ormai ex ministro degli Esteri alla guida del governo UK. La 47enne di Oxford ha incontrato la sovrana nella residenza scozzese di Balmoral ed è stata diffusa una fotografia sui media. Come evidenziato dall’Agi, si tratta dell’unica immagine diffusa dal momento che si tratta di un incontro privato e le telecamere non sono ammesse.

LIZ TRUSS PREMIER UK/ "Non potrà abbassare le tasse e sull'Ucraina farà come Johnson"

Eletta nuova leader Tory dopo aver battuto Rishi Sunak, Liz Truss è stata scelta come erede del premier dimissionario Boris Johnson. Al termine dell’incontro con la regina, tornerà a Londra e prenderà possesso dell’ufficio a Downing Street. Alle ore 16.00 locali – le 17.00 italiane – è previsto il primo discorso da primo ministro, mentre nel pomeriggio è attesa la scelta del nuovo esecutivo.

LIZ TRUSS NUOVO PREMIER UK/ Leader Tory batte Sunak: domani l’incarico dalla Regina

Liz Truss premier Uk, attesa per il primo discorso

Secondo i media britannici, Liz Truss ha già preparato il suo primo discorso da premier britannica e sono stati resi noti alcuni dei temi che verranno trattati. Tra i primi annunci, un piano contro il caro vita e la crisi energetica, un’emergenza che sta colpendo milioni di famiglie. Secondo quanto ricostruito dagli esperti, l’ex titolare degli Esteri punterà sul congelamento delle bollette che il prossimo mese devono aumentare dell’80%. Un piano multimiliardario, per la precisione di 100 miliardi di sterline, e dalla durata di due anni. Un aiuto concreto destinato anche alle imprese in difficoltà. C’è curiosità anche per il suo intervento a proposito della crisi in Ucraina: come ben sappiamo, Liz Truss ha intenzione di seguire la strada tracciata da Boris Johnson e non mancano le reazioni dalla Russia. “La Truss è intransigente, non credo contribuirà a rafforzare la posizione del Regno Unito”, le parole del ministro degli Esteri russo Lavrov riportate dalla Tass: “Non credo che questo contribuirà a mantenere o rafforzare la posizione del paese nell’arena internazionale, che è stata chiaramente scossa dopo l’uscita dall’Unione Europea”.

LEGGI ANCHE:

Liz Truss Premier Uk dopo Johnson?/ Le proposte: tagli fiscali e stop caro energetico

© RIPRODUZIONE RISERVATA