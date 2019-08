LIZZIE MCGUIRE TORNA SU DISNEY CHANNEL/ Hilary Duff: “Sto per tornare a casa”

Lizzie McGuire torna su Disney Channel. E’ ufficiale, la serie cult dei primi anni 2000 torna in tv con una nuova imperdibile stagione. Una notizia che renderà felicissimi i milioni di fan che hanno seguito le avventure dell’adolescente Lizzie, interpretata dalla star americana Hilary Duff. La conferma è arrivata dalla diretta interessata ospite della Convention tenutasi presso il D23 Expo di Disney Channel. Stando alle prime indiscrezioni i nuovi episodi di Lizzie saranno trasmessi in streaming tramite il servizio Disney Plus. Si tratta di un ritorno attesissimo, considerando che la serie trasmessa dal 2001 al 2004 era diventata popolarissima tra i giovanissimi per via di un simpaticissimo siparietto tra la protagonista e il suo alter ego versione cartoon.



Lizzie McGuire, nuova stagione in arrivo su Disney Plus

E’ una Lizzie McGuire diversa quella che vedremo nei nuovissimi episodi in arrivo sul canale streaming di Disney Plus. Del resto sono trascorsi quindici anni dall’ultima stagione e tante cose sono cambiate. Lizzie è cresciuta ed oggi vive a New York con il fidanzato e fa un lavoro di cui è follemente innamorata. Come sempre non mancheranno le amiche Miranda e Gordo, anche loro cresciute e cambiate. Lizzie è diventata una donna: ha trent’anni e ha dovuto rinunciare all’acquisto compulsivo di scarpe. A raccontare i primi dettagli sui prossimi episodi della serie revival è la protagonista Hilary Duff che ha rivelato: “anche Lizzie è cresciuta, è più anziana, è più saggia, e ha un budget per le scarpe molto più cospicuo”. Non solo, la Duff ha precisato: “Lizzie il lavoro dei suoi sogni, e l’uomo perfetto, che possiede un ristorante esclusivo. Si sta preparando per festeggiare il suo trentesimo compleanno”.

Hilary Duff: “sto per tornare a casa da Lizzie McGuire”

Entusiasmo alle stelle per la protagonista Hilary Duff che, durante la Convention D23 Expo di Disney Channel ha condiviso la sua gioia nel tornare a rivestire i panni di Lizzie McGuire, un personaggio che le ha regalato tantissima popolarità e l’affetto del pubblico. “Sto per tornare a casa, dalla mia ragazza!” ha scritto sui social la Duff pronta a raccontare la nuova vita di Lizzie divisa tra il lavoro dei suoi sogni e il grande amore.



