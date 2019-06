Bitter Sweet/ Anticipazioni 25 giugno: malore per Nazli, Ferit…

ANTICIPAZIONI BITTER SWEET 25 GIUGNO

Puntata dopo puntata, Bitter Sweet sta conquistando i telespettatori italiani. La storia d’amore tra Nazli e Ferit non è ancora decollata, ma le emozioni cominciano ad aumentare così come i colpi di scena. Al centro della puntata in onda martedì 25 giugno ci sarà ancora il tradimento che ha subito Ferit e che gli ha fatto perdere la custodia del nipote Bulut. Dopo aver temuto per la salute del bambino, vittima di un piccolo infortunio, Ferit può ricominciare ad indagare per scoprire chi lo ha pugnalato alle spalle. Il manager è convinto di poter contare sull’aiuto di Nazli che, però, sapendo che a tradire il suo capo è stata proprio sua sorella Asuman, avrà una reazione inaspettata di fronte alle paroe di Ferit. Cosa accadrà, dunque, nella puntata odierna? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

BITTER SWEET: MALORE PER NAZLI

Ferit, oltre a voler ottenere nuovamente la custodia di Bulut, è intenzionato a scoprire chi abbia consegnato a Demet e Hakn i documenti che gli hanno permesso di ottenere l’affidamento del bambino. Ferit, infatti, è convinto che la coppia, senza la complicità di qualcuno che gli ha sottratto documenti importanti, non avrebbe mai ottenuto il consenso del giudice. Il manager, così, confessa a Nazli di voler trovare quel nome a tutti i costi e, nell’ascoltare tali parole, la giovane chef che non sa se rivelargli che è sua sorella Asuman la responsabile di tutto, viene colta da un malore. Il malessere di Nazli sarà veritiero o la giovane avrà finto di sentirsi male per non tradirsi?

BITTER SWEET: LA PRESA DI COSCIENZA DI ASUMAN

Ferit è ormai vicino a scoprire tutta la verità e Nazli, temendo che possa subire lei stessa delle ripercussioni per quello che ha fatto la sorea, sviene. Nel frattempo, Asuman è ormai consapevole di essere con le spae al muro e si rivolge ai signori Onder per capire come comportarsi. Hakn e Demet, così, consapevoli che la polizia potrà risalire al cellulare che ha scattato le foto, ma non al proprietario, consegnano ad Asuman un nuovo telefono e le vietano di recarsi nuovamente a casa di Ferit. Demet e Hakan, nel frattempo, diventano soci di maggioranza dell’azienda scatenando ulteriormente la rabbia di Ferit.





© RIPRODUZIONE RISERVATA