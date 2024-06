Lo Show dei Record 2024, 1a puntata (replica)/ Concorrenti e anticipazioni: dal maialino Pongo agli ADC

Lo show dei Record 2024, anticipazioni replica 22 giugno 2024 con Gerry Scotti

Lo Show dei record torna in onda su Canale 5 a partire da questa sera, 22 giugno 2024, con il meglio dell’ultima edizione condotta da Gerry Scotti. Non si tratta di puntate nuove, bensì di repliche che riportano sullo schermo le esibizioni più divertenti dell’ultima edizione. Gerry Scotti non è da solo sul palco dello show a presentare i concorrenti e a raccontare le loro storie, ma è anzi accompagnato dal volto storico del programma, Marco Frigatti, oltre che dall’inviato Umberto Pelizzari, che racconterà i record in esterna.

A convalidare e certificare il raggiungimento effettivo dei vari primati ci saranno anche i giudici inviati dal quartier generale di Londra: Lorenzo Veltri e Sofia Greenacre. Nel corso della serata saranno presentate prove di forza e di abilità di vario genere, ma anche record assurdi o divertenti che hanno protagonisti degli animali.

I concorrenti della prima puntata de Lo Show dei Record 2024

Ma chi sono i concorrenti della puntata de Lo Show dei Record del 22 giugno 2024? Il primo appuntamento della scorsa stagione ha visto il divertente slalom del maialino Pongo, il muro orizzontale dei piccoli ninja, il triathlon dei boscaioli e l’intervista di Gerry Scotti a Sultan Kosen, l’uomo attualmente più alto del mondo. Tra i concorrenti della prima puntata figurano anche Xie Desceng e il suo record legato allo sport del ping pong, ma anche il record delle porte di vetro. E ancora si esibiranno gli ADC con il doppio palo cinese mobile, Cydnee Abbot e i giri di posizione di ponte sulla testa, inoltre non mancheranno gli strongmen Andrea Invernizzi e Evans Nana. Non mancherà, infine, la gara dell’Albero della Cuccagna: una sfida tra squadre che si arrampicano su un palo cercando di concludere la prova nel minor tempo possibile.











