Lo Show dei record/ Gerry Scotti e il figlio Edoardo a caccia dei guinness (Replica)

Martedì 21 luglio, in prima serata su canale 5, torna Lo show dei records, il programma dei primati del Guinness World Records condotto da Gerry Scotti con la partecipazione del figlio Edoardo che, in giro per il mondo, va alla scoperta dei records più strani. Diretto da Roberto Cenci, Lo show dei records torna in onda in replica per regalare dei momenti spensierati al pubblico di canale 5. La regola è sempre la stessa: sfidare i propri limiti per entrare nel libro del Guinness World Records. Nel corso della serata, Gerry Scotti, oltre a presentare il record, racconterà anche la storia del concorrente che ha deciso di mettersi alla prova. A giudicare ogni esibizione è il Giudice Ufficiale Marco Frigatti, coadiuvato dal suo assistente Lorenzo Veltri .

LO SHOW DEI RECORDS: I PRIMATI PIU’ STRANI

Quali record saranno riproposti nella replica de Lo show dei records in onda questa sera? Il records più strano sarà quello che racconterà Edoardo Scotti che, in collegamento dalla Cina, mostrerà l’impresa di Liangming Ruan. Per cercare di entrare nel Guinness World Records, Liangming Ruan dovrà reggere sul proprio corpo il manto di api più pesante al mondo. Il record da battere è 60 kg. Non mancherà, poi, la sfida tra gli uomini più forti del mondo ovvero Zydrunas e Thor, due uomini dotati di una forza incredibile che permette ai due di trasportare pesi assurdi. Sarà, dunque, una serata particolare quella che canale 5 ha deciso di riproporre al proprio pubblico. La show dei records può essere visto sia su canale 5 che in diretta streaming su Mediaset Play.



