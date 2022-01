Lo sperone insanguinato/ Su Rete 4 il film con Robert Taylor

Lo sperone insanguinato, film di Rete 4 diretto da Robert Parrish

Lo sperone insanguinato è un film western del 1958 che andrà in onda su Rete 4 oggi, 9 gennaio, a partire dalle ore 17,11. La regia del film è di Robert Parrish. La colonna sonora della pellicola è firmata da Elmer Bernstein, grande compositore statunitense, candidato all’Oscar per numerosi film e che vinse nel 1968 per Millie.

L'incredibile storia di Winter il delfino 2/ Su Italia 1 un film per la famiglia

Gli interpreti sono: Robert Taylor, Julie London, John Cassavetes, Donald Crisp, Royal Dano, Charles McGrave. Il film è stato prodotto e distribuito dalla Metro-Goldwyn-Mayer. Da raccontare anche le splendide musiche di Elmer Bernstein che danno un passo in più al film.

Lo sperone insanguinato, la trama: due fratelli

La storia de Lo sperone insanguinato è incentrata sulla vita di due fratelli, Steve e Tony Sinclair, il primo è un allevatore divenuto tale dopo un passato da pistolero, Tony arriva dopo tempo nella fattoria che il fratello ha diretto in sua assenza, in compagnia della sua fidanzata Joan. I due fratelli sono legati da un profondo legame d’affetto e il loro incontro rende felice entrambi.

Poirot: alla deriva/ Su Rete 4 il film tratto da Agatha Christie

Steve, con il passare del tempo acquisisce la consapevolezza amara che il brutto ambiente di pistoleri e fuorilegge in cui il fratello è stato costretto a crescere, ha rovinato per sempre la sua esistenza. Infatti, nonostante cerchi in tutti i modi di dargli il buon esempio e riportarlo sulla retta via, continua a commettere atti di violenza inaccettabili. Purtroppo, Steve, deve assistere impotente al declino del fratello Tony verso una follia omicida che lo porterà al suicidio.

LEGGI ANCHE:

Mee-Shee Il gigante dell'acqua/ Su Italia 1 un pomeriggio fantasy

© RIPRODUZIONE RISERVATA