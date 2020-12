Lo spirito del Natale/ Su Canale 5 il film con Sammmi Hanratty (29 dicembre)

Lo spirito del Natale andrà in onda oggi, martedì 29 dicembre, nel primo pomeriggio di Canale 5 alle ore 16.45. La pellicola girata negli Usa da Jack Angelo con il titolo originale The Christmas Spirit è stata trasmessa nel 2013. Si tratta di un’opera di genere drammatico, sentimentale e avventura distribuito dal colosso Hallmark Channel. Il cast è composto da volti noti della televisione americana tra cui Sammi Hanratty e Nicollette Sheridan, le due protagoniste. Ulteriori interpreti sono Bart Johnson, Olympia Dukakis, il giovane Tristan Lake Leabu, e anche Kevin Crowley.

Lo spirito del Natale, la trama del film

Protagonista della storia de Lo spirito del Natale è la giovane Charlotte Hart, una giornalista in carriera che per forza di cose è costretta a prendersi un congedo forzato prima delle vacanze natalizie per tornare a casa a prendersi cura della cognata e dei figli dopo che suo fratello, giovane soldato americano i stanza in Afghanistan è costretto a lasciare la famiglia per lavoro. La vita di questa giovane donna si sconta con Daniel, un imprenditore immobiliare che ha in progetto un mutamento repentino e stravolgente della cittadina dove i due vivono. La città infatti ha appena cinque giorni per decidere se permettere a Daniel di rivoluzionare le vetrine dei loro negozi e dunque trasformare il volto della città oppure rinunciare per sempre a questa occasione.

Charlotte è tra coloro che si oppongono a questa modifica e decide così di recarsi dall’imprenditore per impedire che svolga i lavori. I due si scontrano a causa di un terribile incidente in uno degli incroci più pericolosi del luogo. I due si risvegliano in coma entrambi, e scoprono di essere diventati due fantasmi. L’unica persona che può vederli dice loro che per poter tornare nei loro corpi devono necessariamente risolvere i problemi che hanno lasciato in sospeso altrimenti, non potranno mai più riprendere la loro vita. Charlotte e Daniel, durante il loro percorso avranno la possibilità di conoscersi meglio e scopriranno che tra di loro i sentimenti sono diversi rispetto a quelli che pensavano inizialmente.



