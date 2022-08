Lo Squalo 2/ Su Rete 4 il film con Roy Scheider

Lo Squalo 2, film di Rete 4 prodotto da Universal Pictures

Lo Squalo 2 sarà trasmesso da Rete 4 oggi, lunedì 15 agosto, a partire dalle 23.50. Si tratta di un film dell’orrore del 1978 distribuito da Cic Cic Video e prodotto da Universal Pictures. La regia è di Jeannot Szwarc. L’attore principale è Roy Scheider. Per la pellicola All that Jazz: Lo spettacolo continua ha ottenuto una nomination al Premio Oscar, una nomination Goldel Globe una nomination BAFTA.

Nel 1972 ha ottenuto una nomination al Premio Oscar per Il braccio violento della legge. L’attrice Lorraine Gary interpreta la moglie del capo della polizia Martin Brody. Ha recitato nel Lo squalo e Lo squalo 4: La vendetta. Nel cast troviamo anche Murray Hamilton, Joseph Kramer, David Elliot e Jeffrey Kramer.

Lo Squalo 2, la trama del film

Passiamo ora alla trama de Lo Squalo 2. La tranquillità sulla spiagge della cittadina di Amity dura poco. Dopo due anni dalla morte dello squalo gigante, ne sopraggiunge un altro ancora più grosso e feroce. Anche questa volta la storia si ripete. All’improvviso scompare un fotografo subacqueo e due bagnanti. L’unico a pensare che possa trattarsi di nuovo di un attacco da parte di uno squalo è il capo della polizia Brody. Il sindaco anche questa volta non vuole credere alla storia dello squalo feroce che azzanna i bagnati e prima che poliziotto possa chiudere per sicurezza la spiaggia, lo esonera dal suo incarico.

Lo squalo c’è e a finire sotto i suoi denti potrebbero essere il figlio di Brody ed alcuni suoi amici che sono usciti in mare con la barca senza rispettare le raccomandazioni. Brody nonostante non abbia più i suoi poteri, decide di risolvere la situazione alla sua maniera. Parte anche lui con una barca e si mette ala ricerca dell’animale. Quando lo trova ha già accerchiato la barca di suo figlio. Brody affronta lo squalo e riesce a ucciderlo obbligandolo ad azzannare un filo della corrente elettrica facendolo morire fulminato.

