Lo squalo/ Video, su Rete 4 il film cult di Steven Spielberg (13 agosto)

Il film Lo squalo è la proposta di Rete 4 per la sua prima serata di oggi, martedì 13 agosto 2019. La pellicola verrà trasmessa dalle 21.25 ed è diretta da Steven Spielberg, distribuita nell’anno 1975. Considerata ancora oggi un cult thriller da non perdere, il genere spazia anche nell’avventura e vanta un soggetto di Peter Benchley. Le musiche sono state realizzate invece dal cinque volte premio Oscar John Williams, conosciuto anche per la colonna sonora di film come ET l’extraterrestre, Star Wars, Jurassic Park, tre capitoli della saga di Harry Potter e molti altri ancora. Il cast invece è guidato da Roy Scheider, Richard Dreyfuss e Robert Shaw e raccoglie anche attori in primo piano come Lorrain Gary, Carl Gottlieb, Murray Hamilton e Susan Backlinie. Nei ruoli minori troviamo invece artisti della qualità di Jonathan Filley, Chris Rebello, Robert Nevin, Craig Kingsbury, Peter Benchley, Jay Mello e altri.

Lo squalo, la trama del film

La trama de Lo squalo si concentra su un attacco da parte del sicario marino ai danni di diversi giovani del New England. La prima a sparire sarà infatti Christine, mentre si trovava in spiaggia a fare un bagno di mezzanotte. Il ritrovamento dei suoi resti spingerà subito il Capo della Polizia Martin Brody a chiedere che venga posto un divieto ai bagnanti. Il Sindaco però glielo impedisce e questo provocherà la morte di un ragazzino. La madre di quest’ultimo deciderà quindi di agire per conto suo: darà una somma di denaro a chiunque riesca a catturare il terribile squalo. Evento che darà modo a pescatori in erba e cacciatori professionisti di dare il via ad una gara accesa. Brody invece chiede l’aiuto di Matt Hooper, un biologo marino che conferma la presenza dell’animale nelle acque territoriali. In seguito all’uccisione di uno squalo tigre, i cittadini sono convinti di essere finalmente in salvo. Hooper però realizza grazie all’autopsia dello squalo che in realtà non si tratta dell’animale che stavano cercando. Il Sindaco tuttavia non intende ancora chiudere le spiagge, fino a che il figlio di Brody non rischierà di perdere la vita in un nuovo attacco. Il poliziotto, Hooper e un uomo scelto dal Primo Cittadino salpano alla fine in mare aperto per cercare di catturare lo squalo. I tre dovranno però fare i conti con un animale intelligente, che riuscirà a tenere testa alle loro trappole.

Il trailer del film “Lo squalo”





