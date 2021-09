Location I Bastardi di Pizzofalcone 3/ Protagonista Napoli con i suoi edifici storici

Location I Bastardi di Pizzofalcone 3: le bellezze artistiche e naturali di Napoli

“Ma quant’è bella questa città…”, commenta malinconico il commissario Lojacono (Alessandro Gassman) in una delle prime scene de I Bastardi di Pizzofalcone 3. La città in questione è Napoli, di cui Lojacono ammira insieme alla figlia un bellissimo scorcio sul mare e sul Vesuvio. In questa fiction, infatti, il capoluogo campano la fa da padrone. Presenti e ben visibili non soltanto numerose bellezze naturali (si pensi al golfo e, per l’appunto, al benissimo scenario marittimo sormontato dal Vesuvio), ma anche alcuni edifici storici come Palazzo Carafa di Santa Severina e Villa Gallotti a Posillipo.

Location I Bastardi di Pizzofalcone 3: gli edifici reali riadattati

Il commissariato, in particolare, ha sede proprio a Palazzo Carafa, una struttura datata 1512 che oggi ospita la Sezione Militare dell’Archivio di Stato di Napoli. Villa Gallotti, invece, è l’abitazione di Laura Piras, nella realtà un’importante villa nobiliare sita all’interno di un giardino privato.

