I Bastardi di Pizzofalcone 3/ Anticipazioni oggi 20 settembre: chi è morto?

I Bastardi di Pizzofalcone 3, anticipazioni episodi oggi, 20 settembre

Finalmente Alessandro Gassman torna alla guida de I Bastardi di Pizzofalcone 3. La fiction di Rai1 con un cast corale di tutto rispetto, si prepara a tornare in onda nel prime time di Rai1 per la felicità dei fan che sono ormai a bocca aperta da giorni, da quanto il rocambolesco promo ha mostrato i Bastardi alle prese con una cena con il botto, è proprio il caso di dirlo. Il primo episodio della nuova stagione è già disponibile su RaiPlay e molti fan si sono già catapultati a vederlo tornando di nuovo all’esplosione al ristorante di Letizia dove i bastardi stavano festeggiando. Chi è rimasto ferito? Chi è morto? Sono queste le domande che troveranno risposto in questo inizio de I Bastardi di Pizzofalcone 3 che questa sera ci porteranno proprio a scoprire cosa è successo.

I Bastardi di Pizzofalcone 3, chi è rimasto vittima nell’esplosione?

I nuovi episodi vedono alla regia Monica Vullo mentre al centro ci sarà ancora la squadra di poliziotti guidata dall’ispettore Lojacono a cui andrà ad aggiungersi una new entry, Maria Vera Ratti (colei che abbiamo conosciuto nei panni di Erica ne Il Commissario Ricciardi). L’attrice vestirà i panni di Elsa Martini detta ‘la rossa’, una poliziotta in gamba che si troverà a legarsi con i suoi colleghi e non solo lavorativamente parlando ma anche sentimentalmente. Secondo il papà dei bastardi, lo scrittore Maurizio de Giovanni, sembra che questa terza stagione sia la migliore, ma cosa vedremo questa sera? L’appuntamento è con gli episodi dal titolo Fuochi e Vuoto in cui, subito dopo l’attentato, il ristorante di Letizia si è trasformato in un inferno da cui vengono mentre i Bastardi vengono messi sotto torchio e il loro passato viene a galla, chi li voleva morti?

Nel secondo episodio de I Bastardi di Pizzofalcone 3 di oggi, la scomparsa di una professoressa molto amata dagli allievi e molto odiata dal marito mette tutti in crisi, specie la nuova arrivata, il commissario Martini, una mina vagante per l’ispettore Lojacono e l’intera squadra. Intanto, la rete di uno stalker mette con le spalle al muro Laura Piras.

