Location matrimonio Federica Pellegrini e Matteo Giunta/ Enzo Miccio sceglie il lusso

Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sposano a Venezia

Il grande giorno si avvicina, Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sposano. La coppia, fidanzata dal 2019, è pronta a compiere il passo più importante della vita ma non ha voluto rivelare troppi dettagli su quello che si appresta ad essere un evento molto atteso e seguito dai fan. D’altra parte la campionessa è sempre stata una persona piuttosto riservata per quanto riguarda il privato e considerando questo aspetto è un lusso conoscere il nome della location dove, con ogni probabilità, si svolgerà il matrimonio.

Federica Pellegrini, gli ex fidanzati/ Da Luca Marin alla rottura per Filippo Magnini, poi...

In realtà sul discorso location non sono circolate moltissime informazioni, ma come dicevamo sappiamo che le nozze si celebreranno a Venezia. Saranno circa 160, invece, gli invitati. Anche per quanto riguarda il programma e le tappe della giornata gli indizi si contano sul palmo di una mano.

Location matrimonio Federica Pellegrini e Matteo Giunta: Enzo Miccio opta per il lusso

Di sicuro per la scelta della location c’è lo zampino del massimo esperto Enzo Miccio, il wedding planner della tv nostrana. Secondo quanto riferito da il Corriere la cerimonia nuziale si svolgerà in Chiesa, probabilmente San Zaccaria, mentre il ricevimento dovrebbe tenersi al lussuoso JW Marriot Venice Resort, un luogo meraviglioso nella piccola Isola delle Rose, nella laguna veneziana. Stando ad alcuni rumors, inoltre, al mattino è prevista una colazione al Cipriani, per dare vita ad una sorta di pre-party per gli invitati. Tutte ipotesi plausibili, ma non confermate dai diretti interessati.

Matteo Giunta, chi è il futuro marito di Federica Pellegrini/ "Se non ci fosse lui.."

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, grande curiosità sulla location scelta per il matrimonio

Mentre la curiosità sulla scelta della location cresce, i rumors e le anticipazioni sul matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta si susseguono. Vi sono persino diversi dubbi sul fatto che il matrimonio si celebri oggi, sabato 27 agosto, dato che la campionessa, recentemente, aveva fatto capire che le nozze sarebbero state celebrate qualche giorno più avanti. Ad ogni modo la coppia ha preferito non sbottonarsi pubblicamente sulla data prescelta, non resta quindi che tenere gli occhi aperti. Specialmente in laguna…

Alessandro, chi è il fratello di Federica Pellegrini/ Testimone di nozze: "Ho una brava sorella"

© RIPRODUZIONE RISERVATA