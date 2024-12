Per coloro che amano curiosare anche sugli aspetti scenografici, sicuramente farà piacere scoprire la location Riunione di famiglia – Non sposate le mie figlie 3 e dove è stato girato il film. Il terzo capitolo non si è spostato particolarmente dal punto di vista logistico rispetto a quanto visto nei capitoli precedenti; trattandosi di una produzione francese, l’opera cinematografica ha avuto proprio la capitale, Parigi, come luogo prescelto per l’ambientazione della trama.

Protagonisti, storie e svolgimento della trama hanno avuto dunque come scenario le bellezze della città di Parigi. La location Riunione di Famiglia – Non sposate le mie figlie 3 è dunque totalmente francese e quasi la totalità delle scene girate hanno come baricentro proprio la capitale del Paese. Non mancano chiaramente riferimenti scenografici anche alle aree limitrofe; borghi e piccoli scenari naturalistici adiacenti alla città.

Riunione di Famiglia – Non sposate le mie figlie 3: location e dove è stato girato il film

Ma oltre alle aree urbanistiche e paesaggistiche di Parigi, dove è stato girato Riunione di Famiglia – Non sposate le mie figlie 3? La location, nel merito degli interni, non riguarda unicamente la capitale francese. Diverse riprese sono infatti state realizzate interamente negli studios e dunque lontano dalla città.

Insomma, data la location de Riunione di Famiglia – Non sposate le mie figlie 3 e dove è stato girato il film, si può asserire quasi oggettivamente che la pellicola merita una prima e una seconda visione; oltre alla trama, i telespettatori potranno apprezzare un focus sulla città di Parigi che quasi rende ancora più prezioso il districarsi dell’intreccio con al centro le vite dei protagonisti.

