Lodovica Comello ha partorito/ Foto, è nato Teo: l’annuncio social

“Ciao Teo”, è così, con un semplice saluto, che Lodovica Comello dà il benvenuto al mondo per lei più bello: quello a suo figlio. È nato oggi, tra le avversità del Coronavirus, il primogenito della nota conduttrice, cantante e attrice, che è la prima Vip ad aver partorito nel corso dell’epidemia. Una grande gioia per Lodovica e per il marito Tomas Goldschmidt, che hanno annunciato la nascita del piccolo Teo con una foto pubblicata su Instagram nella quale si vede la mano del bambino. Proprio poco prima del parto, la Comello si è espressa con un video pubblicato sui social proprio in merito all’emergenza Coronavirus. In particolare dell’ansia di partorire in un momento di emergenza sanitaria come quello che stiamo vivendo.

Lodovica Comello è diventata mamma nel pieno dell’emergenza Coronavirus

“È un momento assurdo per dare alla luce un bambino. – ha dichiarato Lodovica Comello pochi giorni fa – A tratti sembra una barzelletta: se me l’avessero raccontato due mesi fa non ci avrei creduto, invece è tutto reale, così come è reale il fatto che non abbiamo molte alternative per andare avanti”. Si è poi detta vicina a tutte le mamme che, come lei, si ritrovano a mettere alla luce il proprio figlio in un periodo così particolare. C’è da ricordare che la conduttrice è andata in maternità qualche settimana prima che scoppiasse l’epidemia e, dunque, prima del decreto del Governo #iorestoacasa.





