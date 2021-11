Lodovica Comello, marito e figlio: Tomas Goldschmidt e Teo/ “Siamo felici”

Tomas Goldschmidt e Teo sono il marito e figlio di Lodovica Comello, conduttrice ‘speciale” de Le Iene Show. La cantante è felicemente legata da diversi anni al direttore di produzione conosciuto durante le riprese di un film. Una passione travolgente quella scoppiata tra i due con Tomas che ha lasciato l’Argentina pur di vivere al fianco della sua Lodovica. Dopo il grande successo di Violetta, infatti, la cantante è tornata in Italia dove ha cominciato a farsi conoscere dal grande pubblico come cantante, attrice e conduttrice. Tomas non ha potuto fare altro che seguirla e da allora i due sono inseparabili.

Lodovica Comello perché non fa finale di Italia's got Talent?/ Papi: "tu la padrona"

Nel 2015, infatti, la coppia ha deciso di sposarsi. Un matrimonio celebrato con tutti gli amici e familiari più stretti suggellato anche dalla nascita del piccolo Teo arrivato nel 2020. Parlando proprio del marito, la Comello ha rivelato: “mi ha trasmesso la sua spensierata argentinità, insegnandomi che non tutto può essere calcolato, ha ribaltato il mio modo di essere. Adesso sono una che si affida a ciò che capita, che non contrasta più di tanto gli eventi”.

Tomas Goldschmidt, marito Lodovica Comello/ Lei: "mi trasmette tranquillità e forza"

Lodovica Comello e il marito Tomas Goldschmidt: “Teo è la nostra gioia”

Tomas Goldschmidt e Lodovica Comello sono più innamorati che mai. Un rapporto che ha permesso ad entrambi di crescere e migliorare. “Abbiamo trovato la felicità” ha confessato un pò di tempo la ex conduttrice di Italia’s Got Talent durante una vecchia intervista. L’incontro con Tomas ha cambiato la sua vita, che è diventata ancora più bella grazie all’arrivo del piccolo Leo nato in piena pandemia da Coronavirus.

Parlando del futuro e della possibilità di diventare nuovamente mamma ha rivelato: “al momento l’idea di un altro bambino mi terrorizza, ma credo che possa arrivare prima o poi. Ho solo 31 anni. Ma ora Teo è troppo piccolo, la nostra vita è troppo incasinata e soprattutto abbiamo ancora troppo sonno arretrato”.

Lodovica Comello/ "Vissuto il parto di Teo con un’ansia e una paura..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA