Tomas Goldschmidt, marito Lodovica Comello/ Lei: “mi trasmette tranquillità e forza”

Tomas Goldschmidt è il marito di Lodovica Comello, la cantante e conduttrice televisiva di Italia’s Got Talent. La coppia è felicemente innamorata, anche se il loro amore è nato da una semplice amicizia. A raccontarlo è stata proprio la cantante di Violetta che, proprio sul set della famosissima serie Disney con protagonista Martina Stoessel, ha incontrato per la prima volta l’uomo che sarebbe poi diventato suo marito. “L’ho conosciuto sul set di Violetta, lavorava nella produzione – ha rivelato la Comello, visto che Tomas è un produttore. Nato in Argentina, Tomas per amore di Lodovica ha lasciato il suo paese per trasferirsi in Italia. “Per amore ha fatto la valigia ed è venuto in Italia. E so quanto sia stato difficile: è molto legato alla sua famiglia in Argentina” – ha raccontato la conduttrice e cantante che nel 2015 ha sposato il suo Tomas con una cerimonia romantica celebrata nel suo paese natale: San Daniele del Friuli.

Lodovica Comello: “mio marito Tomas Goldschmidt mi ha conquistato così”

L’amore tra Lodovica Comello e Tomas Goldschmidt è nato quasi per caso. A raccontarlo è stata proprio la cantante e conduttrice tv che, intervistata da Vanity Fair, ha rivelato: “lui mi ha conquistata, letteralmente. All’inizio eravamo amici anche se io a lui ero piaciuta da subito. Un giorno si è presentato con due biglietti per il concerto degli Aerosmith. “Ti va di venire?”. A un certo punto hanno cominciato a suonare I Don’t Want to Miss a Thing, scendeva una pioggerellina leggera, ci siamo abbracciati. Una scena da film”. Da quella sera da semplici amici, Lodovica e Tomas sono diventati una coppia e poco dopo hanno deciso di sposarsi. Il matrimonio è stato celebrato nel 2015 e due anni dopo i novelli sposi hanno deciso di partire per un bellissimo viaggio di nozze alle Maldive. Due anni dopo l’annuncio della prima gravidanza: nel 2020 è nato il piccolo Teo. Parlando del marito, la Comello ha precisato: “cosa mi piace di lui?. È molto organizzato, pragmatico, mentre io vivo nel marasma, non ho senso pratico. Mi trasmette sicurezza, tranquillità, forza”.



