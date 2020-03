Lodovica Comello non c’è, perchè?/ “Sono incinta di un maschietto!” (Italia’s Got Talent)

Lodovica Comello è la grande assente della finale di Italia’s Got Talent, il talent show di successo ispirato al celebre programma di Simon Cowell e approdato da diversi anni anche in Italia. Durante la finalissima di giovedì 5 marzo 2020 la conduttrice e cantante non ci sarà per un motivo davvero speciale e al suo posto ci sarà Enrico Papi. “Sono incinta e aspetto un maschietto” con queste parola la Lodo ha condiviso con tutti i suoi fan e il suo pubblico la grandissima gioia di diventare mamma. Una maternità scoperta quest’estate come ha raccontato durante un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni: “lo scorso luglio. A quel punto sapevo già che a settembre sarebbero iniziate le registrazioni di Italia’s got talent”. Nonostante tutto però la Comello ha condotto quasi fino alla fine il talent show: “il lavoro non mi preoccupava, infatti, durante le registrazioni, come avete visto, ero ancora molto in forma e bella scattante. A parte gli attacchi di sonno che mi prendevano in camerino”.

Lodovica Comello: “gravidanza in quarantena”

Non solo non ci sarà alla finale di Italia’s Got Talent, ma Lodovica Comello sta vivendo queste ultime settimane di gravidanza in quarantena a casa per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. “Gli ultimi giorni di maternità cadono in concomitanza col coronavirus, mi sono messa in una sorta di quarantena e sto a casa” – ha dichiarato la cantante dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni precisando anche che questo figlio non è stato cercato, ma è arrivato come un regalo dal cielo. “Non è che io e mio marito Tomas stessimo cercando un figlio, eravamo nell’ottica “se viene, viene”. È arrivato ed è stata una sorpresa, ma non scioccante” – ha precisato la Comello rivelando anche in anteprima al settimanale il sesso del futuro nascituro “è un maschietto”. Non solo, la Lodovica ha confessato di aver deciso anche il nome del primogenito, ma al momento preferisce tenerselo per se: “la scelta del nome è stato un “parto”. Uno scontro all’ultimo sangue. Tomas è argentino con tutto il suo retaggio latino, per di più abbiamo un cognome lunghissimo e importante, Goldschmidt. Serviva un nome che tutta la famiglia capisse. Un giorno ci siamo illuminati e l’abbiamo scelto. Per ora, però, lo teniamo per noi”.

Lodovica Comello: “Mara Maionchi è stata la prima a saperlo”

Una gioia immensa per Lodovica Comello che presto diventerà mamma per la prima volta. A Tv Sorrisi e Canzoni ha raccontato di quando l’ha raccontato ai suoi colleghi di Italia’s Got Talent: “erano tutti super contenti e felici, Mara Maionchi ha subito cominciato a suggerire dei nomi”. La Maionchi è stata la prima a cui ha parlato della sua maternità: “glielo avevo rivelato una sera in hotel prima di andare a dormire, stavamo bevendo una camomilla e le ho detto che era ancora un segreto. Lei, che “non si tiene un cecio in bocca”, il giorno dopo, mentre era seduta al tavolo dei giudici, l’ha raccontato agli altri, ma essendo microfonata, tutti quelli della troupe collegati in cuffia l’hanno saputo”. Una gravidanza che la Comello ha deciso di raccontare anche al suo pubblico sui social: “c’era l’idea di raccontare la gravidanza come l’ho vissuta io, per capitoli e per tematiche, con dei podcast audio e video. Saranno 10 episodi, uno a settimana, in cui affronto un aspetto diverso della gravidanza. Titolo: “L’asciugona”.