Lois e Stanley Robert, figli di Stan Laurel e Kitaeva Raphael/ Un legame simbiotico

Kitaeva Raphael, moglie di Stan Laurel e madre dei suoi figli Lois e Stanley Robert

Lois e Stanley Robert sono i figli dell’indimenticabile Stan Laurel, meglio noto come Stanlio del duo comico Stanlio e Ollio, e della moglie Kitaeva Raphael. A diversi decenni dalla scomparsa del celebre attore, si continua a parlare della sua brillante carriera e della sua vita privata, questo perché abbiamo a che fare con un’icona indelebile del mondo del cinema internazionale. Come dicevamo Stan Laurel ha costruito una bellissima famiglia con la sua ultima moglie Kitaeva Raphael. Dalla loro storia d’amore sono dunque nati i figli Lois e Stanley Robert.

SECRET LOVE/ La storia di un amore proibito

Jeff Pope, uno degli sceneggiatori del film, ha descritto la dolce metà di Laurel come un vortice di grandissima energia e con un’eccezionale propensione alla teatralità. Tra Stan Laurel e Kitaeva Raphael si era creata una alchimia speciale, un feeling che aveva spinto l’attore a dedicarsi anima e corpo alla compagna e ai figli Lois e Stanley Robert. Kitaeva Raphael costruì un buon rapporto anche con la moglie di Oliver Hardy e, insieme, seguivano spesso i mariti nelle loro avventure teatrali e cinematografiche.

Asia Argento: "Sono sobria da 19 mesi"/ "Solo i miei figli mi conoscono veramente"

Kitaeva Raphael, punto di riferimento fondamentalmente nella vita di Stan Laurel

Ovviamente non sono mancati i periodi difficili lungo il percorso di Stan Laurel, ma al suo fianco ha sempre avuto il supporto della famiglia. Kitaeva Raphael si è rivelata una presenza fondamentale per il compagno, ma anche un tassello importante nel rapporto tra Stan, Oliver e la moglie di Hardy. Nel finale della carriera di Stan Laurel e Oliver Hardy, quando la popolarità era ormai ai minimi storici, Kitaeva Raphael non ha mai fatto mancare il suo sostegno alla coppia comica né ovviamente al marito.

Da moglie e madre dei figli di Stan, non lo ha mai lasciato solo, nemmeno quando l’industria sembrava voler voltargli le spalle. Come è risaputo nella vita privata Stan Laurel si è sposato ben quattro volte, ma solo con Kitaeva è riuscito ad arrivare fino in fondo. Anche la vita privata di Oliver Hardy è stata abbastanza turbolenta, ma con “solo” tre matrimoni sulle spalle.

Tre uomini e una gamba/ Su Italia 1 il film con Aldo, Giovanni e Giacomo

© RIPRODUZIONE RISERVATA