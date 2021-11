Lola Flores, madre Rosario Flores/ Il tumore e l’amore per Antonio Gonzalez Batista

Lola Flores, madre di Rosario Flores, è stata un simbolo della tv spagnola

Andiamo a scoprire qualcosa in più sul conto di Lola Flores, madre di Rosario Flores, e perché è diventata così celebre nel corso degli anni. Nata da una donna gitana, Lola Flores comincia ad esibirsi da giovanissima nell’osteria del papà a Jerez de la Frontera. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo, quindi, è altrettanto precoce: a sedici anni – siamo nel 1939 – è protagonista del flamenco Luces de España, in cui canta Bautizá con manzanilla.

Chi è la fidanzata di Gazzelle?/ Spunta l'indizio nelle sue canzoni

Due anni dopo si trasferisce a Siviglia e arriva anche il debutto cinematografico, dove interpreta il ruolo di una giovane ragazza gitana. Poco dopo ecco il colpo di fulmine con il cantante Manolo Caracol, il matrimonio ed una separazione piuttosto tesa dopo aver compiuto insieme passi importanti, sia artisticamente che sentimentalmente.

UN PROFESSORE/ Anticipazioni puntata 11 novembre: Dante e Manuel, un rapporto...

Chi è Lola Flores tra scandali e malattia: Antonio Gonzalez Batista il suo grande amore

Il vero amore lo incontra nel 57, quando sposa all’Escorial il chitarrista Antonio Gonzalez Batista, meglio conosciuto come El Pescaílla, da cui nascono Dolores, Antonio Flores e Rosario Flores, attrice e cantante. La showgirl affronta momenti di estrema difficoltà nel corso della sua altalenante carriera e dal successo precipita presto nella bufera mediatica per non aver dichiarato i suoi redditi dal 1982 al 1985.

La vicenda costringe Lola a cedere molte delle sue proprietà per ripagare un debito vertiginoso col fisco, ma la Flores arriva a rischiare persino il carcere. “Sarò eterna. Ci sono video dove mi si potrà vedere. Anche se muoio continuerò a vivere”, resta una delle sue frasi più celebri. E così, anche dopo la morte causata da un tumore al seno, l’iconica Lola Flores continua a vivere nei cuori di chi l’ha amata, nonostante tutto.

D'Iva, Iva Zancchi/ Diretta e ospiti 2a puntata: grande attesa per Malgioglio

© RIPRODUZIONE RISERVATA