Lolita Lobosco 2, anticipazioni 2a puntata/ Torna Angelo, l’amore

Lolita Lobosco 2 torna a intrattenere: le anticipazioni della seconda puntata in diretta il 15 gennaio 2023, su RaiUno

Lolita Lobosco 2 torna a intrattenere i telespettatori con la messa in onda della seconda puntata, prevista in data 15 gennaio 2023, su RaiUno. La fascinosa detective Lolita Lobosco, che appassiona i telespettatori della TV di Stato con il suo lavoro di investigazione nei casi più disparati, é preannunciata dalle anticipazioni TV come protagonista di una seconda puntata di Lolita Lobosco 2, dalla trama all’insegna di momenti TV al cardiopalmo.

Lolita Lobosco, nonostante sia sentimentalmente impegnata con il compagno Danilo, non riesce ad esprimere mai a quest’ultimo il suo amore. Almeno non lo fa a parole, tanto da non dirgli mai “ti amo”. E nel mezzo di quella che si direbbe una lovestory non proprio idilliaca, ma ufficializzata, di Lolita Lobosco, entra in scena nella serie TV, Angelo.

Si tratta dell’amore che la detective conserva nel cuore, degli anni della sua adolescenza vissuta nella più totale spensieratezza. Angelo, questo il nome dell’amore adolescenziale, torna a Bari, riaffacciandosi nella realtà del quotidiano dell’ex storica, Lolita Lobosco, protagonista di Lolita Lobosco 2. E al contempo, Danilo invece viaggia volando all’estero. Più precisamente vola in Svezia, per motivi legati al lavoro.

Le indagini di Lolita Lobosco 2 avanzano nella seconda puntata: le anticipazioni TV

La seconda puntata della serie, tratta da uno dei romanzi scritto da Gabriella Genisi, titolato Lo scamarro avvelenato. Lo scamarro è un piatto tipico napoletano che Nunzia é in grado di cucinare come vuole la ricetta di zia Dolò. Nel frattempo, uno scrittore uscito dagli arresti in carcere da qualche mese, che ha preso in fitto una camera al B&B di Nunzia (Lunetta Savino) e della figlia Carmela, viene trovato privo di vita con la faccia riversata nel piatto. Che la morte dell’uomo sia avvenuta per avvelenamento o comunque per via della portata culinaria tanto rinomata?

Lolita Lobosco, intanto, si direbbe preoccuparsi per la madre, e gli esiti delle analisi tossicologiche scagionando Nunzia.

Lolita -personaggio interpretato da Luisa Ranieri- insieme al collega Antonio Forte si attivano nell’investigazione per la ricerca della verità del caso e scoprono che l’avvelenamento è provocato dal succo di ananas che lo scrittore aveva ingerito, in quanto ricevuto a mezzo postale, che aveva bevuto la mattina del decesso.

Ma chi sia il fautore del sospetto assassinio resta l’arcano da svelare. L’assassinio potrebbe essere commesso dall’ex moglie della vittima, la sua psicologa o qualche strozzino che voleva vendicarsi per i molteplici debiti che lo scrittore non aveva mai saldato. Nel frattempo Lolita Lobosco 2 vede proseguire le indagini sul caso di Petresine. Lolita scopre un indizio che potrebbe rivelarsi la chiave di svolta per la risoluzione del giallo della morte del padre.

