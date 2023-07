Lollo di Temptation Island 2023 beccato con la sua ex Nicole Di Mario/ Cos’è accaduto dopo il bacio con Ale

Lollo di Temptation Island 2023 ha rivisto la sua ex dopo il programma: cos’è accaduto con Ale?

Cos’è accaduto dopo Temptation Island 2023? Quali coppie stanno ancora insieme e quali, invece, si sono lasciate? E, soprattutto, è nata qualche relazione tra fidanzati e single? Mentre ci avviciniamo alla conclusione di questa nuova edizione del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, sono queste le domande che tornano frequentemente al pubblico affezionato. Sul web, d’altronde, iniziano a circolare indiscrezioni e avvistamenti che regalano qualche anticipazione rispetto a ciò che scopriremo solo alla fine del programma.

Temptation Island 2023: Giuseppe tradisce Gabriela, con Roberta? / Un video insinua il dubbio e...

Una di queste riguarda Lorenzo Di Curzio, il single noto a Temptation Island 2023 come Lollo. Il 27enne romano, che nella vita fa il tassista e il calciatore, si è avvicinato in modo particolare ad Alessia Ligotti (Ale), fidanzata di Federico, tanto che tra loro è scattato un appassionato bacio. Una svolta che porta i fan del programma a chiedersi se tra i due possa essere nata una storia una volta usciti dal programma.

Temptation Island 2023, "penali severissime" per le coppie/ Perché Manu e Isabella non possono vedersi

Lollo e Nicole Di Mario di nuovo vicini: rapporto chiuso con Ale dopo Temptation Island?

Ipotesi che, al fronte degli ultimi aggiornamenti, sembra però remota. Lollo, una volta tornato alla sua vita dopo Temptation Island, è stato infatti avvistato alla festa di compleanno della sua ex fidanzata Nicole Di Mario. A pubblicarne video e foto è stato Fanpage, lo stesso che ha evidenziato l’assenza di Alessia alla festa. Lollo e Nicole, durante la serata, hanno brindato e chiacchierato, si sono anche abbracciati, mostrandosi molto complici. Un comportamento che potrebbe essere sì dettato dagli ottimi rapporti che i due ex hanno mantenuto, ma che potrebbe far credere ad un riavvicinamento. Ciò che certo è che si tratta di segnali non incoraggianti per tutti coloro che speravano nell’inizio di una frequentazione tra il tentatore e Alessia.

LEGGI ANCHE:

Mirko e Perla, matrimonio saltato prima di Temptation Island 2023?/ Lui confessa: "Sei mesi fa…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA