Lombardia, 10 milioni di euro per “prevenire” i rifiuti/ “Per una Regione sempre più verde”

La Lombardia ha destinato 10 milioni di euro agli enti locali per la prevenzione della produzione dei rifiuti oltre che l’implementazione del sistema di raccolta differenziata. Lo annuncia Lombardianotizie.online riportando le parole dell’assessore all’Ambiente e Clima Giorgio Maione: “In Lombardia la raccolta differenziata è al 73.2%, il recupero di materia ed energia tocca l’85%. Vogliamo stringere una alleanza con gli enti locali per migliorare ancora queste prestazioni per una Lombardia sempre più verde, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso la decarbonizzazione”.

Per accedere ai 10 milioni di euro di cui sopra si potrà fare domanda e i soggetti che potranno presentarla sono i Comuni, le Unioni di Comuni, le Comunità Montane e le Province. “L’iniziativa – precisa il portale lombardo – ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile, determinando impatti positivi sull’ambiente in quanto i progetti finanziati devono conseguire la prevenzione della produzione dei rifiuti e/o un aumento del loro riciclo con una conseguente riduzione delle emissioni di CO2. La misura determina inoltre la riduzione di produzione di rifiuti attraverso l’attuazione di metodi che consentano di agire “a monte” della produzione dei rifiuti stessi, modificando la produzione dei beni e i modelli di consumo e garantendo lo sviluppo di tecnologie pulite”.

LOMBARDIA, 10 MILIONI DI EURO PER PREVENIRE I RIFIUTI: LE 4 LINEE DI FINANZIAMENTO

Quattro sono le linee di finanziamento previste, a cominciare dalle infrastrutture per la prevenzione dei rifiuti, come hub ed empori solidali; quindi 3 milioni di euro per i centri del riutilizzo, un altro milione di euro per ridurre i rifiuti nelle mense, attraverso stoviglie monouso e imballaggi usa e getta. Prevista inoltre l’installazione di erogatori di bevande e prodotti non food, come ad esempio dei detersivi, ma anche stoviglie riutilizzabili e altre attrezzature.

Infine altri 4 milioni di euro destinati al compostaggio di comunità e opere civili connesse e impianti di compostaggio locale e opere civili connesse. I milioni di euro messi a disposizione da regione Lombardia andranno ad interessare anche i sistemi di raccolta di rifiuti galleggianti nei fiumi e nei larghi attraverso dei dispositivi tecnologici per ridurre i rifiuti dispersi nell’ambiente.

