Lombardia, al via il nuovo progetto pediatri/ “Ambulatori sempre aperti anche di sabato”

La Regione Lombardia ha stanziato 1,5 milioni di euro destinati ai pediatri, e precisamente agli studi professionali dei medici per il personale amministrativo e infermieristico. Con una delibera, approvata dalla Giunta regionale su proposta di Guido Bertolaso, assessore al Welfare, come si legge su Lombardianotizie.online, si punta a stimolare una maggiore collaborazione fra pediatri, “mantenendo in valore della prossimità nella distribuzione degli studi, in attuazione dell’Accordo Collettivo Nazionale”. Fra le novità presenti nel provvedimento c’è l’abbassamento del numero degli assistiti, da 600 a 500 per aumentare il numero di medici che curano i bimbi.

