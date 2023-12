Lombardia, approvato il nuovo bilancio da 32 miliardi di euro/ Fontana: “Nessun aumento delle tasse”

Il consiglio della regione Lombardia ha approvato nella giornata di ieri il bilancio per l’anno 2024, il documento di programmazione economico finanziaria. “Un bilancio di previsione che ‘vale’ 32 miliardi di euro – le parole del presidente Attilio Fontana e il vicepresidente, con delega alla materia, Marco Alparone, così come si legge su Lombardianotizie.online – ed è prevalentemente orientato su tematiche centrali e fondamentali come sanità e trasporto pubblico”. Il governatore ci tiene a precisare come non sia previsto alcun aumento della pressione fiscale per i cittadini lombardi: “Un provvedimento che non prevede alcun aumento della pressione fiscale. Il documento di programmazione utilizza inoltre al meglio tutte le risorse a nostra disposizione, partendo da quelle regionali per arrivare ai finanziamenti statali ed europei. In un momento particolarmente complicato come quello che stiamo vivendo, abbiamo raggiunto un risultato importante e per questo è doveroso ringraziare il contributo garantito dall’Aula”.

Il vicepresidente Alparone ha aggiunto: “Il bilancio della Regione Lombardia fa leva anche sul vincolo del pareggio di bilancio. Mira inoltre al contenimento dell’indebitamento in linea con le scelte del Governo nazionale. Destina 22 miliardi, dei 32 complessivamente previsti dalla manovra, alla sanità. Tutto ciò senza mai dimenticare che, come confermano le maggiori agenzie di rating internazionali, la Lombardia oltre ad avere una situazione economico-finanziaria migliore rispetto a quella complessiva del Paese, riveste un ruolo da protagonista anche a livello internazionale”.

LOMBARDIA, APPROVATO IL NUOVO BILANCIO DA 32 MILIARDI DI EURO: ALCUNE VOCI

Per quanto riguarda alcune voci del bilancio di regione Lombardia approvato, si segnalano 350 milioni di euro per l’edilizia sanitaria nel triennio 2024-2026 (di cui 200 milioni di euro per il nuovo ospedale di Busto Arsizio e Gallarate), oltre a 18 milioni di euro di fondi PNRR.

Previsti anche investimenti per 283 milioni di euro per il prolungamento della Linea 5 della metro di Milano che arriverà fino a Monza. Da segnalare infine investimenti in favore dell’ambiente, leggasi 27,5 milioni di euro per la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, ma anche altri 177 per la viabilità e 18,5 per la rigenerazione urbana e la riqualificazione del patrimonio edilizio storico.

