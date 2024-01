Lombardia, istituito lo psicologo di base/ “Azione rapida di prevenzione e intervento”

E’ stato istituito in Regione Lombardia lo psicologo di base. Il consiglio regionale ha dato il via libera, nella giornata di ieri, all’approvazione della legge che introduce il servizio di psicologia delle cure primarie. “La cura della mente – ha commentato Baffi (Fratelli d’Italia), come si legge su Quotidiano Sanità – merita la stessa importanza e attenzione attribuita alla cura del corpo e, quindi, deve trovare una risposta immediata nella medicina di primo livello. È questa la premessa su cui si basa il nuovo servizio di psicologia delle cure primarie. L’obiettivo di questa legge è stabilizzare un’offerta psicologica integrata nel sistema sociosanitario regionale in modo efficace, tempestivo, vicino alla cittadinanza e ai territori”.

E ancora: “Il lavoro fatto in Commissione Sanità, con le audizioni dei portatori di interesse e con il contributo di tutti i commissari, ci ha permesso di completare un’offerta che risponde alle necessità dei più fragili, che mette al centro la persona e i suoi familiari, che offre un percorso di prevenzione, che completa un quadro normativo innovativo a vantaggio dei cittadini lombardi e della loro salute”.

LOMBARDIA, PSICOLOGO DI BASE: LE FUNZIONI CHE SVOLGERA’

La legge è composta da otto diversi articoli e introduce lo psicologo del servizio di cure primarie presso la rete territoriale delle strutture di prossimità, fra cui le Case di Comunità, aumentando quindi la capacità del sistema sanitario di intercettare il disagio psicologico dei cittadini. Il servizio opererà in simbiosi con i medici di medicina generale, ma anche pediatri di libera scelta e altre figure rilevanti del mondo della sanità. Per lo psicologo di base sono stati stanziati 36 milioni di euro da condividere sul triennio 2024-2026, quindi 12 ognuno.

Fra le azioni che potrà svolgere il servizio troviamo la prevenzione, la diagnosi, l’intervento precoce, ma anche orientamento e accompagnamento ai servizi specialistici, sociosanitari e sociali, interventi di consulenza e supporto psicologico. E’ stato infine istituito un Osservatorio per il monitoraggio dell’assistenza psicologica prestata dallo stesso servizio fornito dallo psicologo di base.











