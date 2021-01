Lombardia, mappa dei contagi non funziona?/ Dati Covid in tilt: Regione ammette che..

Spuntano dubbi sui dati Covid della Regione Lombardia. Come riportano i colleghi del Corriere della Sera, il Sistema di biosorveglianza (noto anche come cruscotto) è sostanzialmente rimasto indietro, fermo. Il contatore dei nuovi casi positivi dei Comuni non fotografa in tempo reale l’andamento del territorio, ma probabilmente neanche il pregresso: risultano infatti conteggiate delle persone già negativizzate e quindi guarite.

Tra i primi a lanciare l’allarme il sindaco di Peschiera Borromeo. Come evidenziato da Caterina Molinari, il numero degli infettati nel Comune è aumentato in maniera incredibile, 1.200 casi su 24 mila abitanti: «Da mercoledì 13, l’unico strumento che ci consente di monitorare e attivare azioni efficacia sopporto della popolazione non funziona. Mostra una situazione errata e non attendibile».

Lombardia, la mappa dei contagi non funziona?

Ma, come dicevamo, Peschiera Borromeo non è l’unico Comune a ravvisare la falla nel portale di Regione Lombardia. Negli elenchi risultano persone che si sono ammalate nei mesi scorsi anche a Segrate, Cornaredo, Buccinasco e Carpiano tra gli altri. La Molinari ha scritto una lettera alla Regione, ad Ats e alla Prefettura, così il sindaco di Segrate: «Fino a mercoledì scorso da noi i positivi risultavano circa 500. Oggi lo stesso sistema ne segnala quasi mille di più: la mappa segnala 1.468 infetti e altrettanti nomi . Ma è evidente che non siamo nel bel mezzo di una crisi come avvenuto nei mesi scorsi, i numeri non tornano», le parole di Paolo Micheli riportate da Repubblica. Il quotidiano riporta che Palazzo Lombardia ha ammesso il guasto alla piattaforma: «I dati di questo sistema non sono quelli che vengono inviati ogni giorno al ministero della Salute, sono due banche dati non collegate fra loro». Dunque, i numeri “della zona rossa” «derivano da un flusso completamente diverso, che parte dalla direzione generale al Welfare e proviene direttamente dai laboratori e non ha nulla a che vedere con questo».



