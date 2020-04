Lombardia: mercati comunali riaperti/ Al via la sperimentazione con rigide regole

Pubblicità

Nell’ambito della lenta ripartenza in vista della Fase 2, nella giornata di ieri il governatore della regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato una nuova ordinanza contenente le nuove direttive per la riapertura dei mercati aperti di generi alimentari, i classici “mercati” di paese. Nel dettaglio, l’ordinanza entrerà in vigore a partire dal prossimo mercoledì, 29 aprile 2020, e durerà fino al 3 maggio 2020, quando poi scadrà anche l’ultimo Dpcm del presidente del consiglio, in vista poi di un nuovo decreto. L’ordinanza, specifica la Regione come si legge sul sito, sostituisce “quanto indicato nell’Ordinanza n. 528 dell’11 aprile 2020 in merito alla sospensione dei mercati scoperti e delle fiere”. Nel testo si legge che le amministrazioni comunali lombarde, potranno riaprire i mercati scoperti per la vendita di alimentare, osservando alcune rigide misure igienico-sanitarie, atte a contenere l’epidemia da coronavirus attualmente in corso.

LOMBARDIA, MERCATI COMUNALI RIAPERTI: TUTTO QUELLO CHE BISOGNA SAPERE

Fra le misure previste, la presenza di personale addetto per vigilare che le stesse misure vengano rispettate. Inoltre, sarà fondamentale limitare il perimetro dell’area del mercato, di modo che vi sia un varco di uscita e uno di entrata, indicati da apposite segnalazioni dentro e fuori dall’area suddetta. L’accesso all’area del mercato sarà consentito ad una sola persona per volta, ad eccezione di minori di 14 anni, disabili o anziani, che potranno essere accompagnati da un famigliare o da chi eventualmente li assiste. Tutte le persone che entreranno nell’area del mercato, sia clienti quanto operatori commerciali, dovranno sottoporsi a misurazione della temperature corporea, e coloro che avranno una temperatura uguale o superiore ai 37.5 gradi verranno invitati ad allontanarsi. Sia i commercianti quanto i clienti, dovranno indossare obbligatoriamente i guanti e la mascherina (per i clienti, eventualmente, qualsiasi strumento per proteggere naso e bocca). I guanti usa e getta verranno inoltre distrubuiti ai varchi d’accesso, con l’aggiunta di gel disinfettante per le mani. Infine, la Regione fa sapere che: “Oltre alle indicazioni riportate nell’ordinanza, le amministrazioni comunali possono prevedere anche ulteriori misure di sicurezza e di prevenzione igienico-sanitaria”. Qui il testo completo della nuova ordinanza



