LOMBARDIA, RICETTE MEDICHE VIA SMS/ Fascicolo Sanitario: come attivare il servizio

Si chiama codice NRE e basterà questo in Lombardia per ricevere le ricette mediche necessarie all’ottenimento di un farmaco senza dover passare dal medico di famiglia. Questa la svolta, quanto mai necessaria ai tempi del coronavirus, annunciata nella conferenza stampa di oggi dall’assessore al Welfare, Giulio Gallera. Con questo processo basterà recarsi in farmacia con la tessera sanitaria e mostrare un numerino dal proprio cellulare: il codice in questione è appunto il Numero di Ricetta Elettronica, abbreviato in NRE, assegnato dal Sistema di Accoglienza Centrale (SAC) per identificare univocamente a livello nazionale una prescrizione elettronica che potrà essere comunicata direttamente dal medico o tramite notifica dal Fascicolo Sanitario regionale. Gallera ha annunciato: “A partire da oggi è fruibile da tutti la dematerializzazione delle ricette. Le persone che hanno bisogno di un farmaco telefonano al proprio medico di base. Lui manda un codice sul telefonino del paziente. In farmacia basterà mostrare il codice arrivato via sms e il farmacista potrà dare direttamente le medicine“.

LOMBARDIA, RICETTE MEDICHE VIA SMS: IL CODICE NRE

La svolta della Regione Lombardia è da interpretare con la volontà di limitare ulteriormente gli spostamenti dei cittadini sul territorio e ridurre la diffusione del COVID-19. Come si legge sul portale regionale, da oggi sarà dunque possibile recarsi in farmacia per il ritiro dei farmaci solamente con il numero della Ricetta Elettronica Dematerializzata (codice NRE) e la Tessera Sanitaria-CNS. La ricetta in questione altro non è che la versione elettronica della tradizionale ricetta “rossa”. Il codice NRE è costituito da 15 caratteri nel formato AAA BB C DDDDDDD EE dove: – AAA: identifica il codice della Regione/Provincia Autonoma; – BB: codice alfanumerico assegnato dal Sistema di Accoglienza Centrale (SAC); – C: identificativo del lotto; – DDDDDDD: codice del lotto assegnato dal SAC; – EE: numero di protocollo singolo all’interno del lotto. Ma in che modo il medico potrà inviare il codice NRE al paziente? Fino al perdurare dell’emergenza coronavirus, il dottore potrà rendere disponibile all’assistito la ricetta dematerializzata tramite sms, messaggio Whatsapp, telefono o mail.

RICETTE MEDICHE VIA SMS, COME ATTIVARE IL SERVIZIO SU SITO FASCICOLO SANITARIO

Sul portale della Regione Lombardia si legge che “per i cittadini che hanno registrato l’indirizzo e-mail e il numero di cellulare sul sito del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) o su altri servizi digitali di Regione Lombardia tramite autenticazione forte (OTP, SPID o CNS) a partire dal 3 aprile 2020 sarà avviato un servizio, che non prevede attivazioni da parte degli utenti, di invio automatico del codice della ricetta (NRE). Dal 3 aprile, quindi, tutti i cittadini riceveranno il codice della ricetta (NRE) via SMS e via e-mail per le prescrizioni successive a tale data. Sempre dal 3 aprile, limitatamente al periodo dell’emergenza COVID-19, sulla home page del sito del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), chiunque volesse attivare il servizio di notifica tramite SMS, ma non ha mai avuto modo di accedere al sito del FSE e non dispone delle credenziali di autenticazione, potrà attivare il servizio di invio del codice della ricetta (NRE) via SMS senza necessità di autenticazione. A conclusione dello stato di emergenza COVID-19 il servizio di invio notifica così attivato sarà sospeso“. Oltre a queste modalità è possibile ottenere il codice NRE anche “collegandosi al sito del Fascicolo Sanitario Elettronico (per gli assistiti lombardi previa autenticazione) e scaricando in autonomia il promemoria da presentare, oppure prendendo nota del codice della ricetta NRE di interesse. Consulta le modalità per accedere al sito FSE” o “tramite l’app SALUTILE Ricette, direttamente in farmacia mostrando il codice a barre (del codice NRE) della ricetta per cui si richiede l’erogazione“. Dal sito del Fascicolo Sanitario Elettronico di Regione Lombardia è possibile inoltre attivare “un servizio di invio notifiche, tramite il quale ricevere via e-mail, il codice NRE di ogni nuova ricetta prescritta (attivazione del servizio da Profilo/Gestione notifiche). L’invio dell’email sarà automatico per tutto il periodo di emergenza COVID-19”.



